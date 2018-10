En raison de travaux à Champagné, aucun train ne circulera entre Paris et Le Mans pendant deux créneaux de 24 heures, les week-end du 10-11 et du 17-18 novembre.

Le Mans, France

Ni TGV, ni TER. La gare du Mans ne sera desservie par aucun train de ou vers Paris les week-end des 10 et 11 et des 17 et 18 novembre, entre le samedi à 14h10 et le dimanche également à 14h10.

La circulation sera en fait coupée à Champagné, où la SNCF prévoit de remplacer deux aiguillages. Cette gare est incontournable pour la desserte du Mans puisque les trains de Paris y passent forcément, qu'ils viennent de la LGV ou de la ligne classique.

Temps de parcours au moins doublés

Il restera possible de relier la capitale, en passant par Angers, par Sablé, Nogent-le-Rotrou ou Tours. Des cars de substitution ou les TER habituels rejoindront ces gares. Les temps de parcours seront compris entre 2 et 4 heures.

Les TER Le Mans-Paris seront terminus à Nogent-le-Rotrou et ne desserviront donc pas la Ferté-Bernard.

Pendant ces travaux, le TGV Atlantique contourneront tous Le Mans par la ligne à grande vitesse avant de poursuivre vers Rennes ou vers Angers.