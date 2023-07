Deux lignes de bus gratuites pour aller à la plage dans le Granvillais

Elles sont gratuites comme le reste du réseau. A partir de ce samedi 8 juillet 2023, jusqu'au 26 aout, deux nouvelles lignes viennent étoffer le réseau de bus Néva de Granville Terre et Mer . Elles partent toutes deux de la gare de Granville et sillonnent la côte.

La ligne 5 parcourt le littoral au sud jusqu'à Carolles, en passant par Saint-Pair-sur-Mer, Kairon et Jullouville. La ligne 6 relie Granville à Bréhal et Saint-Martin de Bréhal, via Donville-les-Bains, Bréville-sur-Mer et Coudeville-sur-Mer.

De Saint-Martin-de-Bréhal à Carolles

Elles fonctionnent du lundi au samedi, à raison de cinq à six allers-retours par jour, avec un premier départ vers 9 h et un dernier départ vers 18 h. Les horaires en soirée seront élargis au moment de certains évènements locaux, comme le festival des Grandes marées en juillet à Jullouville ou les Voiles de travail en août à Granville.

La ligne 4 entre la Haye-Pesnel et Granville, expérimentée depuis un an , est elle aussi reconduite pour l'été et pourrait être pérennisée. Elle circule uniquement le samedi.