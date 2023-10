Deux mois de travaux sur la D99, la seule route entre Guérande et la Turballe

Les élus ont espéré pendant des années une déviation, retoquée définitivement en décembre dernier par le conseil départemental au nom de la non artificialisation des sols. Reste que ce sont des centaines de voitures et même de camions qui passent sur cette D 99.

La seule et unique route entre Guérande et La Turballe est à partir de ce lundi impactée par des travaux qui vont durer deux mois. Au bas mot jusqu'au 8 décembre. Cap Atlantique prévient déjà que ces travaux "pourront voir leur calendrier évoluer selon les conditions réelles rencontrées sur le terrain".

800 mètres de canalisations pour 600.000 euros

Ce sont des travaux conséquents car il s'agit de renouveler le réseau d'eau potable de la Turballe. 800 mètres de canalisations devenues vétustes voir dangereuses vont donc être changées. Il y en a pour près de 600.000 euros payés par l'agglo.

Circulation alternée

Pendant ce laps de temps, une circulation alternée va être mise en place. "Les transports scolaires et lignes régulières seront assurés normalement, ainsi que la collecte des ordures ménagère" assure encore Cap Atlantique qui prévient toutefois que l'accès aux riverains ne sera possible que "si les conditions de sécurité le permettent".

La D99 perturbée par les travaux entre Guérande et la Turballe, circulation alternée imposée pendant deux mois - Cao Atlantique

Contact pour les riverains : Direction Technique de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo au 02.28.54.17.20 : lundi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 / mardi-mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 / vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. *

