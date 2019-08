Deux mois et demi de travaux au poste frontière avec la Suisse

La Ferrière sous Jougne, Jougne, France

Pour tous les frontaliers qui doivent reprendre le travail ce lundi c'est LA mauvaise nouvelle de la semaine. D'importants travaux débutent ce 19 août au poste frontière de La Ferrière-sous-Jougne (Doubs). L'admininistration des douanes fait construire un auvent de contrôle sur la plateforme douanière, pour, dit-elle dans un communiqué, "assurer la sécurité et la protection de ses agents et des usagers".

Dix semaines de galère pour les frontaliers

Le chantier va durer dix semaines environ, deux mois et demi pendant lesquels une déviation va être mise en place dans le sens France-Suisse et le sens Suisse-France pour tous les véhicules légers qui devront passer par le parking actuellement réservé aux poids lourds. A l'exception des périodes de mauvais temps pouvant perturber les travaux la déviation fonctionnera jusqu'à la fin octobre. Du coup, les formalités douanières et l'accueil des usagers se feront au poste de l'ancienne douane situé entre les postes français et suisse.

Pas de stationnement dans le périmètre du chantier

Ce chantier laisse donc supposer au moment de passer la frontière dans les deux sens, des ralentissements plus sévères encore que d'habitude aux heures de pointe. Autre inconvénient il ne sera pas possible de stationner dans le périmètre de la déviation. L'administration des douanes recommande du coup à tous ceux qui le peuvent soit d'utiliser des itinéraires de contournement soit de recourir autant que possible au co-voiturage. Et ce pendant toute la durée du chantier, prévue fin octobre.