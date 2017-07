Deux moissonneuses batteuses perdues sur l'A75!

Les gendarmes ont intercepté vendredi matin deux moissonneuses batteuses dans la montée du Pas de l'Escalette sur l'A75. Leurs conducteurs ont prétexté une erreur liée à la fatigue.

C'est l'info insolite du jour... Après un tracteur viticole il y a quelques semaines, voilà que deux moissonneuses batteuses ont été interceptées sur l'A75 ce vendredi matin à Pégairolles-de-l'Escalette alors qu'elles roulaient en direction de Millau.

C'est un témoin qui a donné l'alerte. Les gendarmes ont pu intervenir rapidement, et les ont rattrapées d'autant plus vite sur cette autoroute que les moissonneuses roulaient au pas dans cette montée raide de l'Escalette, avec en plus le passage imposé du tunnel. Ils les ont escortées jusqu'à la première sortie possible, à Saint-Félix-de-l'Héras où elles ont retrouvé la route départementale.

Les moissonneuses batteuses ont passé au ralenti le tunnel du pas de l'Escalette. -

Erreur d'aiguillage?

Comment ces engins agricoles se sont-ils retrouvés sur l'autoroute? Les conducteurs ont expliqué être partis d’Arles la veille, à 23h, pour rejoindre Rodez dans l'Aveyron où ils étaient attendus pour les moissons. Une erreur d'aiguillage près de Lodève, sans doute à cause de la fatigue, les aurait ainsi amenés sur l'autoroute.

Ils écopent de PV pour circulation non autorisée sur autoroute et défaut de plaque d’immatriculation.

Les gendarmes ont visiblement pris la chose avec le sourire mais rappellent qu'une telle imprudence (ou inattention) aurait pu avoir des conséquences dramatiques.