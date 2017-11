Paris : deux navettes sans chauffeur testées au bois de Vincennes

Un nouveau service de navettes autonomes vient d'être lancé à titre expérimental à Paris, entre la station de métro Château de Vincennes et le Parc floral. Deux minibus sans conducteur transportent des voyageurs gratuitement le week-end. Un essai qui va un peu plus loin que les précédents.

Petit à petit, le véhicule autonome est en train de se faire une place dans le paysage francilien. Après une première tentative concluante en début d'année sur le pont Charles-de-Gaulle entre les gares de Lyon et d'Austerlitz, et un essai toujours en cours sur l'esplanade de La Défense, voici donc un service de navettes sans conducteur en lisière du bois de Vincennes. Du vendredi au dimanche entre 10h et 20h, deux minibus vont et viennent en face du Château, précisément sur le Cours des Maréchaux et l'Avenue des Minimes (12e arrondissement). Un service gratuit pour les Parisiens et les visiteurs du Parc floral tout proche.

Une circulation en milieu "ouvert"

Inaugurée ce vendredi par la présidente de la RATP Catherine Guillouard, la maire de Paris Anne Hidalgo et la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse, cette nouvelle expérimentation doit durer au moins six mois. Elle franchit une étape supplémentaire dans l'intégration de ces véhicules autonomes en milieu urbain. Car pour la première fois, les deux navettes croisent d'autres usagers. Pas de voitures -la voie est délimitée par des blocs de béton- mais des piétons, joggeurs, cyclistes, voire cavaliers... "C'est un environnement plus complexe, puisque l'on est en milieu ouvert avec même un franchissement de carrefour devant le Fort Neuf de Vincennes, donc ça va beaucoup plus loin que la précédente expérimentation, explique Mathieu Dunant, directeur de l'Innovation pour le groupe RATP.

Un agent RATP reste présent à bord en permanence. © Radio France - Nicolas Olivier

D'une capacité de douze passagers dont six assis, les deux véhicules EZ10 du constructeur français EasyMile sont 100% électriques. Leurs batteries sont rechargées la nuit. Comme l'exige la réglementation, un agent est toujours présent à bord. Sur ce premier tronçon de 400 mètres, la vitesse est relativement réduite (10km/h), mais l'expérimentation sera prochainement étendue avec une desserte de la Cartoucherie et de l'INSEP (soit 2 km au total) ce qui permettra d'augmenter l'allure tout en garantissant la sécurité des voyageurs, selon la RATP.

D'autres projets en préparation

Les passagers eux sont plutôt conquis par ce moyen de déplacement innovant. Comme l'a rappelé Valérie Pécresse, 97% sont satisfaits des navettes de la Défense (35.000 personnes transportées depuis le 1er juin) d'après une enquête IFOP commandée par Ile-de-France Mobilités. A Paris, 30.000 voyageurs avaient testé l'hiver dernier les minibus du pont Charles-de-Gaulle. Et ce n'est qu'un début : la RATP prévoit de lancer deux autres navettes autonomes prochainement pour les salariés du CEA Paris-Saclay. La région Ile-de-France promet aussi une nouvelle expérimentation dans les prochains mois en grande couronne.