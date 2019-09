Deux nouveaux ponts plutôt qu'un métro à Bordeaux : "Plus rapidement réalisable"

Jean-Luc Gleyze s'est exprimé ce jeudi matin sur la problématique de la circulation dans la métropole bordelaise. Pour le président du conseil départemental de la Gironde, il existe des solutions moins coûteuses et plus rapidement réalisables que le métro, comme la construction de deux ponts.

Invité de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi, Jean-Luc Gleyze s'est exprimé sur les solutions pour mettre fin à l'engorgement de la rocade bordelaise. Le président du conseil départemental de la Gironde estime qu'il faudrait faciliter les déplacements transversaux comme de Pessac à Lormont ou de Floirac à Bruges. Et à la place d'un métro, il rejoint la proposition que fera le maire de Lormont en conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi. Jean Touzeau aimerait voir deux nouveaux ponts se construire au Nord et au Sud de la métropole. Ça n'est pas une mauvaise idée estime Jean-Luc Gleyze surtout pour la construction qui relierait Bassens à Blanquefort. Ce pont permettrait de désengorger le Médoc. Quelque soit la solution trouvée, le président du conseil départemental estime que les girondins attendent des réponses immédiates et pas des grands projets qui nécessiteront des dizaines d'années avant de pouvoir être réalisé.