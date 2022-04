Deux nouvelles bretelles mises en service sur l'A20 près de Massay, dans le Cher

Deux nouvelles bretelles ont ouvert à la circulation ce vendredi 29 avril à 14 heures sur l'A20, au sud de Massay, indique la préfecture du Cher dans un communiqué. Cette ouverture marque la fin de l'aménagement de l'échangeur permettant de desservir la zone d'activités intercommunale depuis et vers Vierzon et "ainsi de raccorder l'autoroute à la RD2020" précise encore la préfecture. Objectif affiché de ce gros chantier désormais terminé : diminuer le nombre de poids lourds traversant Massay.

Un chantier à plus de 3 millions d'euros

Les travaux sur cet échangeur avaient commencé en septembre 2020 et ont duré 18 mois. La crise sanitaire n'a pas provoqué d'interruption du chantier, qui a coûté 3,2 millions d'euros. Il a été financé par l'Etat à 50%, le conseil départemental du Cher, la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et la commune de Massay payant le reste.

Dans le détail, une bretelle de sortie a été créée "dans le sens Paris-Province" et une bretelle d'entrée a été installée dans l'autre sens. Le chantier a aussi concerné les ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux de pluie. "Une attention particulière a été portée aux enjeux environnementaux notamment via la mise aux normes du système d’assainissement (...) la création de près de 500 mètres de haies, la restauration d’une zone humide" indique la préfecture.