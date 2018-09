Hop! , la filiale d'Air France, a annoncé la mise en place de deux nouvelles dessertes. La première est saisonnière en direction de Pau. La seconde desservira à l'année Genève et la Suisse à partir du 26 novembre. L'aéroport de Caen-Carpiquet devrait approcher les 250.000 passagers en 2018.

Hop annonce une hausse de 58% de son trafic à Caen-Carpiquet depuis janvier et deux nouvelles destinations

Caen, France

"Caen-Carpiquet a connu une année-record en 2017. On éclate les compteurs en 2018 et on espère 240.000 à 250.000 passagers, ce qui commence à nous faire entrer dans la cours des grands." Michel Collin, le président de l'aéroport de Caen-Carpiquet n'a pas caché sa satisfaction au moment de la présentation du programme d'hiver de la compagnie Hop!

La filiale d'Air France a annoncé deux nouvelles destinations au départ de Caen. La première est une ligne à l'année qui desservira Genève en vol direct (1h15) à raison de quatre vols par semaine. Elle va s'ajouter aux trois autres lignes structurelles existantes (Lyon, Toulouse et Marseille) à partir du 26 novembre prochain. C'est la deuxième desserte de l'aéroport normand vers l'international.

Une deuxième desserte internationale vers Genève

"C'est une ligne qui va intéresser à la fois nos clients loisirs avec un gros potentiel touristique et c'est aussi une destination qui intéresse beaucoup nos clients entreprises, analyse Antoine Piton, directeur régional grand Ouest Air France KLM. Il y a beaucoup de secteurs communs entre la Normandie et le canton genevois notamment dans le domaine recherche et développement, l'automobile, la pharmacie... Donc c'est une ligne qui sera équilibrée en terme de fréquentation entre le motif affaire et le motif touristique."

Une ligne saisonnière vers Pau et les stations de Ski des Pyrénées

La seconde est une ligne saisonnière qui desservira Pau. Elle sera mise en place pour les vacances de Noël, de février et de Pâques et permettra aux normands de se diriger vers les stations de ski des Pyrénées. Un service de navette permettra de rejoindre les principales stations à la descente de l'avion en 1h / 1h30 selon la compagnie aérienne.

"Nous avons l'habitude à Caen d'avoir des lignes saisonnières d'été sur la Corse ou sur Nice. Là, il s'agit d'une saisonnière d'hiver, explique Hélène Abraham, directrice commerciale Marketing et produits pour Hop! et air France KLM. Nous aurons cette offre tous les samedis les vacances de Noël, 4 semaines en février et pendant les vacances de Pâques pour un vol direct sur l'aéroport de Pau-Pyrénées. C'est l'arrivée vers les stations de ski dans les Pyrénées."

La filiale d'Air France revendique entre janvier et août 2018 une hausse de 58% de son trafic et un taux de remplissage de 78% de ses vols sur l'aéroport de Caen-Carpiquet.