Deux nouvelles lignes de bus dans la Métropole de Bordeaux

Du nouveau sur le réseau TBM ce lundi, avec la mise en service de 2 nouvelles lignes de bus, la Corol 31 (entre Bassens et le Campus Universitaire) et la Corol 39 (entre Mérignac Le Haillan et Pessac). Il s'agit de mieux coller aux besoins des habitants, explique la Métropole de Bordeaux.

"Pour s'adapter aux mutations du territoire métropolitain", Bordeaux Métropole avec l'Etat, met en service deux nouvelles lignes de bus à compter de ce 4 novembre 2019.

La Corol 31

Une ligne directe entre la rive droite et le campus universitaire sur la rive gauche, la Corol 31, pour améliorer la liaison entre le campus à Talence, la gare St Jean et la gare de Cenon. 44 arrêts sont annoncés entre "Gradignan village" et "Bassens quai français", du lundi au samedi de 6h à 20h30.

Le plan de la Corol 31 entre Bassens et Campus -

Cette nouveauté s'accompagne d'un allongement de la liane 16 entre "Bouliac Centre Commercial" et "Mérignac les pins", via le pont de pierre et l'hyper-centre. Ce qui va permettre de soulager la ligne A du tramway entre les stations "Palais de justice" et "Galin".

La Corol 39, avec un passage sur la bande d'arrêt d'urgence de la rocade

La Corol 39 entre Mérignac Le Haillan et Pessac qui emprunte une voie réservée sur la rocade entre les échangeurs 12 et 13 -

La Corol 39 doit permettre d'améliorer la desserte de la zone aéroportuaire de Mérignac et de Bersol à Pessac. 25 arrêts sont installés entre "Mérignac les pins" et "Pessac Photonique", de 6h à 20h30 du lundi au vendredi et 7h à 20h30 le samedi.

Et une voie pour cette nouvelle ligne a été aménagée entre les échangeurs 12 et 13 de la rocade de Bordeaux, sur la bande d'arrêt d'urgence, dans les deux sens. Une première réalisée avec l'Etat.