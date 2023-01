Deux nouvelles taxes en vigueur en 2023 pour financer la Ligne Nouvelle Paca

Le financement de La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur est sur les rails avec l’entrée en vigueur de deux nouvelles taxes dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Depuis le 1er janvier 2023, une ligne supplémentaire s’ajoute à l’actuelle taxe de séjour qui augmente de fait de 34%. Les propriétaires de bureaux et de locaux commerciaux doivent également s’acquitter d’une nouvelle taxe.

La Ligne Nouvelle doit permettre, d’ici 2035, de réduire le temps de trajet entre Marseille et Nice en passant par le Var. Les phases I et II des travaux pourraient démarrer en 2024 et coûteront 3,5 milliards d’euros (sur un total de 15 milliards). Si l’Etat et les collectivités locales financeront 80% de ce projet ferroviaire, les sénateurs ont voté , en novembre dernier, plusieurs amendements créant "de nouveaux paniers de ressources" pour financer les grands projets d’infrastructures.

Colère des professionnels du tourisme

Depuis le 1er janvier 2023, la taxe de séjour est donc augmentée de 34% dans les trois départements touristiques de la région PACA*. Cela représente une hausse de 50 centimes à 1€30 par jour et par personne en fonction de l’hébergement choisi. Ce sera en moyenne 50 centimes pour un camping 2 étoiles et plus d’un euro pour les hôtels de standing.

Cette taxe ne passe pas auprès des professionnels du tourisme qui regrettent de ne pas avoir été concertés sur ce projet. "34% ! C’est énorme" s'insurge Christiane Thibault présidente régionale du Groupement des Hôteliers et Restaurateurs (900 professionnels) : "C'est encore une augmentation qui va se répercuter sur nos clients. A force, ils se dirigeront vers d’autres prestations, telles que les locations meublées et ce n’est pas bon pour nos affaires". Les professionnels du tourisme de l’est Var sont prêts à se mobiliser et doivent se réunir dans les jours qui viennent pour en discuter. Au niveau national, la Confédération des acteurs du tourisme réclame le retrait de ces amendements.

Bureaux, commerces, zones de stockage et de stationnement

Un autre amendement crée une taxe sur les locaux professionnels (bureaux, commerces, locaux de stockage ou zone de stationnement). Leurs propriétaires devront s’acquitter d’une taxe comprise entre 0,13€ et 0,94€ par m². Plusieurs critères d’exonérations sont prévus par la loi (en fonction de la surface notamment).

Mais Christelle, directrice d’une agence de communication à Toulon, fait déjà ses comptes : "Avec 200m² de bureaux, nous allons avoisiner les 200€ de taxe ! C’est une nouvelle dépense pour notre société qui va donc financer un équipement public qui ne va pas forcément nous servir dans le cadre de notre activité, donc je ne comprends pas !"

Les montants perçus grâce à ces nouvelles taxes (40 millions d’euros par an) seront reversés à l’Etablissement public local "Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur".

* La taxe de séjour augmentera le 1er janvier 2024 dans 14 autres départements du sud de la France pour financer les Lignes Nouvelles « Sud-Ouest » et « Montpellier-Perpignan ».