Deux panneaux à messages variables installés sur la Nationale 13 dans la Manche

Des panneaux lumineux sont installés sur la Nationale 13 à hauteur de la commune de Carentan-les-Marais. En conséquence, l'axe est fermé à la circulation dans un sens de circulation puis l'autre, pendant les nuits du 5 au 7 mars, entre Carquebut et Isigny-sur-Mer. Des déviations sont prévues.

Deux panneaux lumineux doivent être installés entre les 5 et 7 mars à hauteur de Saint-Côme-du-Mont et Les Veys

Carentan, France

La direction inter-régionale des routes du nord-ouest (Dirno) va procéder à la mise en place de panneaux lumineux sur la Nationale 13 à hauteur de la commune de Carentan-les-Marais, entre les 5 et 7 mars, dans les deux sens de circulation. Ces travaux nécessiteront deux phases de fermeture de la RN 13 de 20 heures à 6 heures.

Rémi Corget (Dirno) : "La RN13 est empruntée par 20.000 véhicules par jour" Copier

Les panneaux à messages variables (PMV) sont conçus pour alerter et informer les usagers de la route. L'affichage en temps réel peut prendre la forme de pictogrammes et de messages lumineux portant sur les conditions météorologiques, la présence de bouchons, d'accidents, la limitation de vitesse en cas d'épisode de pollution, etc.

"La Nationale 13, c'est un axe secondaire en terme de trafic. On est à 20.000 véhicules/jour (contre 60 à 90.000 sur le boulevard périphérique de Caen). Simplement, c'est un axe essentiel pour la desserte du territoire" - Rémi Corget, de la Dirno

Concrètement, ce sont les équipes d'intervention sur le terrain qui donnent l'alerte au centre d'information de gestion du trafic, basé à Caen (en journée) ou à Rouen (le soir et le week-end). C'est ce dernier qui décide de la diffusion des messages et par la suite, en lien avec la préfecture, d'éventuelles déviations.

Le coût total d'un panneau - montage compris - est de 100.000 euros.

Des déviations mises en place

Les travaux vont donc se dérouler de nuit, et des déviations sont mises en place :

La première phase aura lieu à Saint-Côme-du-Mont dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars, dans le sens Cherbourg-Caen. Ainsi, la RN 13 et la bretelle d’insertion de l’échangeur "Blosville - Sainte-Marie-du-Mont" seront fermées à toute circulation dans le sens Cherbourg vers Caen. Une déviation sera mise en place à partir de l’échangeur par la RD 70 et la RD 913 pour rejoindre l’échangeur "Saint-Côme-du-Mont - Sainte-Marie du-Mont" et la RN 13 en direction de Caen. La bretelle d’insertion de "La Croix Pan - Blosville" sera fermée à toute circulation dans le sens Cherbourg vers Caen. Une déviation sera mise en place par la RD 974 vers Blosville, la RD 70, la RD 913 pour rejoindre l’échangeur "Saint-Côme-du-Mont - Sainte-Marie du-Mont" et la RN 13 en direction de Caen.

La première phase de travaux aura lieu à hauteur de Saint-Côme-du-Mont - Dirno

La seconde phase aura lieu aux Veys dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mars, dans le sens Caen-Cherbourg. La RN 13 et la bretelle d’insertion de l’échangeur "Isigny-sur-mer - Saint-Lô" seront fermées à toute circulation dans le sens Caen vers Cherbourg. Une déviation sera mise en place à partir de l’échangeur par la RD 5, la rue Félicie Charles, l’avenue Maréchal Leclerc, la RD 613 et la RD 974 pour rejoindre l’échangeur "Saint-Hilaire-Petitville - Carentan" et la RN 13 en direction de Cherbourg