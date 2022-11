Deux parkings-relais Tisséo dans la ZFE pourront accueillir tous les véhicules à Toulouse

L'information avait déjà été révélée au printemps, mais elle était passée inaperçue, la ZFE n'étant alors qu'un lointain sujet. Dans moins de deux mois, la Zone à Faibles Emissions (ZFE) entrée en service à Toulouse en mars dernier concernera les particuliers. Deux parkings-relais qui se trouvent dans cette zone restrictive seront ouverts à tous les véhicules y compris les Crit'air 4, interdits à la circulation à l'intérieur de Toulouse et sur la rocade arc-en-ciel à partir du 1er janvier 2023.

Circulation des véhicules polluants interdite (en orange) à l'intérieur du périphérique et de la rocade arc-en-ciel. - Métropole de Toulouse

Ce sera le cas aussi pour les Crit'air 3 en 2024. Il s'agit des parkings Borderouge (ligne B) et le nouveau Basso-Cambo à étages (ligne A), ouvert cet été. Ces deux parcs-relais qui représentent à eux deux un peu moins de 1.000 places pour l'heure seront équipés de corridors spéciaux.

"Il faut que ces parkings soient accessibles à l'ensemble des véhicules, quelque soit leur vignette Crit'Air, c'est une façon d'accompagner ces automobilistes qui prennent ou prendront le métro." - François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la ZFE

En revanche, pour l'instant, les autres parkings-relais situés dans la ZFE (la Vache, les Argoulets, Jolimont, Arènes) deviendront en théorie interdits aux véhicules Crit'air 4 dès le 1er janvier 2023. Les parkings-relais Tisséo de Balma-Gramont, Ramonville, Oncopole-Lise Enjalbert, sont eux situés en dehors de la ZFE, ils sont d'office ouverts à tous.

Pour rappel, dans les parkings-relais, le stationnement est gratuit pour les voyageurs Tisséo à condition d’avoir effectué un aller-retour et validé un titre de transport dans l’heure précédant la sortie. Il faut également y avoir stationné moins de 24h consécutives. Pour les autres utilisateurs, le parc relais peut être utilisé comme un parking classique, et donc payant (0,50 cents le quart d'heure en journée, 25 euros la journée).

Des parkings-relais encore plus saturés bientôt ?

La question de la saturation de ces parkings aux abords des stations de métro est cruciale à Toulouse. Plusieurs chantiers ont permis d'élargir le nombre de places ces dernières années : l'extension de Borderouge (+250 places) en 2019, plus récemment cet été l'ouverture du parking du téléphérique face à l'Oncopole (550 places) et celle du nouveau parking-silo de Basso-Cambo (500 dans le silo, et bientôt 300 en surface) à côté de celui qui jouxte le centre commercial Géant Casino. Il existe à ce jour 7.400 places de stationnement en parcs-relais fermés contrôlés.

La situation la plus critique est celle du parc-relais de Ramonville qui contient plus de mille emplacements mais qui connait une saturation extrême. Situation qui devrait empirer l'année prochaine de l'aveu même du Président de Tisséo Jean-Michel Lattes. "Les chantiers de la 3e ligne et de la connexion avec la ligne B (CLB) démarrent et vont réduire la partie stationnée du parking. On réfléchit à l'avenir à construire un parking-silo à Ramonville, on a du foncier". Mais il va falloir être patient car il ne s'agit que d'une réflexion.

Tisséo rappelle que la troisième ligne de métro sera aussi accompagnée de la construction d'autres parcs-relais : à Labège, Colomiers, aux Sept-Deniers et à la Vache. Mais là encore, on parle d'un avenir à long terme. La mise en service de la ligne C, ce sera son nom, est espérée fin 2028.