Deux passages souterrains construits pour les piétons et les cyclistes près du rond-point de l'Octroi à Laval

Un chantier impressionnant a débuté le 10 juillet près d'Espace Mayenne à Laval : impossible de ne pas l'apercevoir en passant par le rond-point de l'Octroi. Des tranchées de plusieurs mètres de profondeur ont été creusées pour mettre en place deux passages souterrains. Ces tunnels en béton sont déjà installés, ils ont en fait été assemblés pièce par pièce, un peu comme on emboîte des Légo. Ces travaux lancés par le Conseil départemental de la Mayenne, et financés également par Laval Agglo, visent à sécuriser le passage des cyclistes et des piétons lorsqu'ils veulent traverser la route départementale 900.

Un chantier à 1,9 million d'euros

Les tunnels sont composés de pièces en béton, posées les unes à côté des autres. "Les cadres arrivent par camion depuis l'usine de préfabrication. La grue mobile les attrape et puis après, on vient les soulever, on vient les poser sur la dalle béton", décrit Benoît Jarry, le technicien du Département de la Mayenne, en charge du suivi du chantier. Les cyclistes et les piétons pourront emprunter deux passages souterrains. Le plus court fait 26 mètres de long et mène vers la zone commerciale du quartier Grenoux. L'autre mesure 50 mètres, il est construit en direction de l'espace Mayenne. "Le passage inférieur, qui passe sous la voie, va en direction d'Ernée et l'autre passage inférieur va en direction du rond-point de Pritz", explique Benoît Jarry.

Le plus long passage souterrain mesure 50 mètres de long et mène vers Espace Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les deux passages souterrains vont permettre d'acheminer sans danger, par exemple, des élèves : ceux qui vivent dans le quartier Grenoux et qui sont scolarisés au collège Emmanuel de Martonne. Lors de concerts ou de matchs organisés à l'espace Mayenne, les spectateurs pourront également se garer plus loin. "Ça permet aux spectateurs de se garer un peu ailleurs qu'à Espace Mayenne et de rejoindre l'Espace Mayenne à pied, que ce soit au parking covoiturage côté Buffalo comme côté parc des Montrons", souligne Benoît Jarry, en charge de ce chantier.

La mise en service de ces tunnels est prévue pour le mois de novembre 2023. La circulation est modifiée depuis le 10 juillet pour permettre le bon déroulé des travaux. Un retour à la normale est prévu le 4 septembre. L'aménagement des passages souterrains va se poursuivre ensuite jusqu'à début novembre. Au total, ce chantier va coûter 1,9 million d'euros au Conseil départemental de la Mayenne et à Laval Agglo.