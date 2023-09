Deux personnes décèdent à Saint-Sauveur-en-Puisaye dans un accident de la route

Un accident de la route a fait deux victimes ce vendredi 8 septembre à 10h30 à Saint Sauveur en Puisaye. Une voiture seule en cause qui circulait sur la départementale 955 a fait une sortie de route. Les pompiers de Toucy, Bléneau et Champignelles sont intervenus, ils n'ont pu que constater le décès des deux personnes à bord du véhicule. Un homme de 34 ans et une femme âgée de 24 ans.

