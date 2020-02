Deux radars fixes dégradés sur la route nationale 162 entre Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne

Villiers-Charlemagne, France

Deux radars fixes, sur la route nationale 162, entre Laval et Château-Gontier sur Mayenne, ont été recouverts de peinture. Le premier est situé dans le sens Nord-Sud à hauteur de l'aéroport d'Entrammes, le second dans l'autre sens en direction d'Angers près de Maisoncelles-du-Maine.

Mais aussi curieux que cela puisse paraître, les radars continuent de flasher même s'ils ne peuvent plus faire de photo et donc les PV ne peuvent plus être envoyés aux conducteurs.

Le radar recouvert de peinture sur la RN 162 près de l'aérodrome d'Entrammes © Radio France

Le fait de tracer des inscriptions ou des dessins sur cet équipement est puni d’une amende de 15.000 euros et d’une peine d’intérêt général. Toute dégradation, détérioration ou destruction volontaire d’un dispositif de contrôle qui est un bien public constitue une infraction punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.