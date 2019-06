Deux radars tourelles implantés en Charente-Maritime

Charente-Maritime, France

la Charente Maritime se dote de deux radars tourelles. Ils sont opérationnels depuis ce mercredi, mais pas encore en fonction. Ces radars nouvelle génération sont apparus en bordure de routes en 2018, il y en aura au total entre 200 et 400 sur toute la France d'ici la fin de l'année. Ces radars ultra performants ne contrôleront dans l'immédiat que les excès de vitesse.

Radar Tourelle © Radio France - Catherine Berchadsky

C'est la société Aximum qui était, ce mercredi, à pied d'oeuvre pour finaliser l'installation des radars tourelles. Ce sont des radars qui, comme leur nom l'indique, sont perchés à près de 4 mètres de haut, de quoi dissuader peut-être des personnes mal intentionnées de les vandaliser. Les deux radars remplacent deux anciens radars fixes. Le premier est à Salles-sur-mer, à une vingtaine de kilomètres de la Rochelle sur la D939, juste devant l'usine de tri sélectif de la zone industrielle de l'Aubépin, le second est sur la commune de Ciré d'Aunis sur la D5, dans le sens Surgères /Rochefort, juste après un petit pont de Pierre. Des informations qui circulent déjà sur le site d'info trafic 17.

Les radars seront d'abord testés

Deux nouveaux radars dernière génération qui sont multifonctions : ils contrôlent simultanément le franchissement d'un feu rouge ou d'une ligne blanche, les excès de vitesse, et ils sont aussi discriminants, c'est à dire qu'ils sont capables de distinguer les voitures des poids-lourds. Des radars tourelles qui, hauts perchés, pourront surveiller plusieurs voies de circulation en même temps, sur plus de 100 mètres de distance. Ils seront même capables de voir si un automobiliste a mis sa ceinture ou s'il est en train de téléphoner. Mais ça ce n'est pas pour tout de suite car en France ces fonctionnalités ne sont pas encore homologuées.

Signalisation du radar tourelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Il s'agit de limiter le nombre de morts sur les routes

Des radars d'autant plus piégeux qu'ils n'émettent pas de flash et que 75% d'entre eux ne seront que des leurres. Les cabines seront même interchangeables ce qui permettra d'alterner. Pour l'heure, ils ne sont que deux en Charente-Maritime et vont entrer dans une phase de test avant de jouer pleinement leur rôle.

Ils ne contrôleront que les excès de vitesse assure la préfecture de Charente-Maritime qui rappelle que l'on compte déjà 29 morts sur nos routes au 19 juin, soit autant que l' an passé à la fin du mois de juin.