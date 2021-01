Deux-roues : circuler entre deux files va redevenir interdit

Circuler en scooter ou moto entre deux files de voitures sera à nouveau interdit dans 11 départements le 31 janvier. Malgré son usage très répandu, notamment sur le périphérique parisien, ce comportement routier est passible de 135 euros d'amende ainsi que la perte de trois points sur votre permis de conduire.

Et face à cette pratique devenue banale, la Sécurité routière avait lancé un test en 2016 qui autorisait la circulation inter-files dans les départements d'Île-de-France ainsi que le Rhône, les Bouches-du-Rhône et la Gironde. Mais l'expérimentation prend fin le 31 janvier et le bilan est "décevant" selon la Sécurité routière. Sur les 3.000km de routes qui étaient concernés par le test, le nombre d'accidents de deux-roues a augmenté de 12% alors qu'il a baissé de 10% sur les autres routes.

Plus spécifiquement en Gironde qui a connu un triplement des accidents corporels reliés à cette circulation spécifique des deux-roues.

16 accidents mortels

Au total, la Sécurité routière a relevé 1.650 accidents légers, 161 accident graves et 16 accidents mortels liés à la circulation entre deux files dans les départements participant à l'expérimentation. Le Cerema (Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) indique que pour les accidents mortels, les conducteurs ne respectaient pas les règles : circuler entre deux files uniquement en cas de bouchon ou de trafic dense, le faire entre les deux voies les plus à gauche et ne pas dépasser les 50km/h, même si la limite autorisée est de 70km/h.

La Sécurité routière indique qu'une nouvelle expérimentation doit être lancée dans les semaines qui viennent avec de nouveaux éléments, comme l'élargissement à de nouvelles zones géographiques, des nouvelles règles de circulation, l'automatisation de la collecte des données ou une communication adaptée. Ce nouveau test doit encore être validé par le Conseil d'Etat.