Inondations : deux routes coupées pour le week-end dans les Landes

Par Valérie Mosnier, France Bleu Gascogne

Il reste toujours deux routes fermées dans les Landes à cause des inondations. La départementale 322 dans le secteur de Tartas, entre Saint Vincent de Paul et Yzosse, et la RD362 entre Biaudos et Saint-Barthélémy. La situation n'évoluera pas durant le week-end prévient le Conseil Départemental.