Conséquences, les usagers doivent composer entre retards et annulations. Peu avant 17h, les retards étaient compris entre 20 et 45 minutes selon la SNCF.

La Verpillière, France

C'est une nouvelle fois compliqué sur les rails dans le département. En raison de la panne d'un TER à 1 kilomètre de la gare de la Verpillière, ce jeudi vers 13h, une quinzaine de TER ont été supprimés entre Lyon et Grenoble et ce dans les 2 sens. Des bus ont été mis en place en gare de Bourgoin-Jallieu, la Verpillière et Saint-André-le-Gaz.

Les quelque 60 passagers du train en panne ont été conduits en bus jusqu'à la gare berjallienne. "Puis, même galère que tout le monde", selon l'une des personnes concernées.

Le train a été dégagé des voies vers 16h mais les retards sont compris entre 20 et 45 minutes selon la SNCF, peu avant 17h.

Après un TER, un train de fret

Vers 16h, entre Saint-André-le-Gaz et Bourgoin-Jallieu, c'est un train de fret qui a posé souci. Un problème technique. Le conducteur a effectué les contrôles d'usage et a pu repartir. Cependant, un TER qui effectue le trajet Grenoble/Lyon a été annulé et un autre retardé.

Les TGV Annecy/Paris et Hyères/Paris, eux, ont été détournés.