Deux trains sur le même quai bientôt en gare de Rennes

La SNCF a présenté mercredi son plan de travaux pour 2023 en Bretagne. Notre région est celle qui affiche le meilleur taux de régularité des circulations à 94,6 % contre 89,4 % au niveau national. Christophe Huau, le directeur territorial SNCF Réseau Bretagne était l'invité de France Bleu Armorique ce jeudi matin.

France Bleu Armorique : Une des nouveautés de l'année 2023 qui sera bientôt expérimentée à Rennes, c'est celle des "deux trains sur un même quai". De quoi s'agit-il précisément?

Christophe Huau : Alors c'est un projet de signalisation qu'on met en œuvre actuellement grâce à nos partenaires de l'État, de la Région Bretagne et de la métropole de Rennes. C'est un projet qui va nous permettre de densifier l'usage de la gare, en permettant d'accueillir deux trains sur une même voie. Et cela va nous amener un gain de capacité d'environ 20 à 30 % pour un système qui sera mis en œuvre à l'horizon du mois de septembre prochain.

Parce qu'il y avait des besoins, notamment en gare de Rennes. Vous n'avez pas assez de places?

D'une manière générale, en France, les étoiles ferroviaires, les gares, souffrent d'une certaine exiguïté avec un trafic accru. Et donc effectivement, la SNCF cherche des solutions. C'est un projet en plus qui peut se faire à moindre coût. On n'a pas des investissements trop massifs pour avoir ce gain. Et Rennes est le site pilote de ce système qui est appelé à être largement déployé dans notre carte de France.

Comment rassurer les futurs passagers? Il y a un risque tout de même de se tromper de train non...

Cela fait partie des sujets que l'on instruit et bien évidemment, on aura tout un tas d'actions d'information du voyageur pour permettre d'accéder à son train et de bien l'identifier sans difficulté.

Autre dossier qui concerne aussi la gare de Rennes, celui des réseaux express métropolitains. Un réseau voulu par le chef de l'Etat. À quoi cela pourrait ressembler? On pense aux RER en région parisienne...

Alors effectivement, l'inspiration, c'est le RER francilien, l'idée c'est d'avoir un service qui soit régulier à une assez haute fréquence. On peut imaginer, au niveau de l'Etoile de Rennes, une desserte à la demie heure. Et puis sur une plage peut être un peu plus élargie que la plage horaire actuelle pour permettre de donner une solution aux usagers et de permettre un certain report modal des automobilistes sur le train. C'est une vision aussi qui est très intermodale, c'est à dire que la réflexion est bien d'avoir un réseau connecté aux autres moyens de transport comme le métro, le car, le vélo, et cetera. Le président de la République s'est exprimé en novembre à ce sujet, puis Elisabeth Borne a confirmé cette ambition vendredi dernier. Donc, naturellement, la SNCF se tient au côté de Rennes Métropole et du Conseil régional de Bretagne pour mettre tout en œuvre à Rennes.

Quels sont les autres projets ampleur en termes d'infrastructures qui arrivent pour 2023 en Bretagne?

On a notamment eu la rénovation de la ligne Dinan-Lamballe où on va complètement modifier, renouveler les rails, les traversées, les ballasts. C'est un projet qui fait près de 55 millions d'euros qu'on réalise en partenariat avec le conseil régional et avec l'État. Et puis, on a également tout un tas de travaux de renouvellement d'appareils de voie ou d'aiguillage comme à Auray et puis tout un tas d'actions qui nous amènent à traiter des points un petit peu vétustes aujourd'hui sur le réseau. On a également des projets du même type en Bretagne nord, du côté de Saint-Brieuc.

Et pour mener à bien tous ces projets, la SNCF recrute. Combien de postes? Quels types de postes?

Alors effectivement, nous sommes un recruteur dans la région et on a besoin d'environ 80 personnes. On recherche des aiguilleurs et des gens de la maintenance; également des profils d'ingénieurs. Des gens qui ont eu ou qui sont en bac pro ou techniques. Ils pourront se spécialiser en interne, car nous formons nos agents à la SNCF.