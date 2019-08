Deux tunnels ferroviaires en travaux entre Besançon et Morre

Pas de train en ce moment entre Besançon, Morteau et La Chaux de Fonds, sur la ligne des horlogers: la circulation ferroviaire est interrompue depuis le 12 août et jusqu'au 5 septembre pour des travaux de rénovation de deux tunnels: celui de St Léonard et celui du Pavillon, entre Besançon et Morre.

Besançon, France

Les travaux ne pouvaient pas attendre, des pierres menaçaient de tomber depuis les voûtes: les travaux de rénovation de deux tunnels ferroviaires de la ligne Besançon-La Chaux de Fonds, la ligne des horlogers, sont en cours depuis le lundi 12 août, ils se poursuivront jusqu'au 5 septembre. Durant cette période, la circulation ferroviaire est coupée, les trains sont remplacés par des bus.

Les tunnels du Pavillon et de St Léonard, longs respectivement de 334 et de 58 mètres, sont situés à flanc de colline entre Besançon et Morre. Leur construction date de la création de la ligne, dans les années 1880. Plusieurs opérations de confortement de ces deux ouvrages ont eu lieu dans les années 1950-1960, mais depuis, plus rien. "Des inspections réalisées par des experts en ouvrages d'art ont montré que des travaux étaient non seulement nécessaires, mais aussi urgents" explique Jérôme Grand, directeur territorial de SNCF Réseau en Bourgogne-Franche Comté.

Les tunnels du Pavillon et de St Léonard sont situés dans la colline, entre Besançon et Morre © Radio France - Christophe Mey

L'essentiel du chantier consiste à appliquer du béton projeté sur les parois et les voûtes, des filets de grillages sont également installés par endroit pour éviter les chutes de pierre. Un train-travaux spécialement équipé fait tous les jours le trajet entre les chantiers et la base travaux située à la gare de la Mouillère. Cette opération de rénovation représente un budget de 700 000 euros, financés par l'Etat, la Région Bourgogne-Franche Comté et SNCF Réseau.

Une partie des travaux nécessite l'intervention de véritables acrobates © Radio France - Christophe Mey

Ces travaux urgents ne sont que le prélude à une opération de plus grande envergure: la grande rénovation prévue en 2021 sur l'ensemble de la ligne des horlogers, de Besançon à la frontière suisse. Elle est inscrite au contrat de plan Etat-Région à hauteur de 37 millions d'euros. La circulation des trains sera alors interrompue pendant 8 mois.