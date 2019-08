Deuxième contre-sens en moins de 24 heures près de Toulouse, deux blessés graves sur l'A64 fermée ce lundi matin

Muret, France

Ce lundi 19 août vers 08h50, les patrouilleurs de Vinci Autoroutes signalent un véhicule en contre-sens sur l'A64 entre Tarbes et Toulouse, en direction de Toulouse à hauteur de Roques-sur-Garonne. Vingt minutes plus tard et trois kilomètres plus loin, une collision est constatée au niveau de Muret entre trois véhicules. Deux personnes ont été transférées à l’hôpital Purpan dans un état grave : une femme de 60 ans en ambulance et un homme de 57 ans par hélicoptère. Il y a un troisième blessé, plus léger, un homme de 75 ans.

Sortie obligatoire à Muret dans les deux sens

Les voitures se trouvent sur le terre-plein central et la voie de droite. L'autoroute A64 est fermée dans les deux sens à la sortie n°34 en direction de Toulouse vers 09h10. Dans l'autre sens, sortie obligatoire n°35 Muret-Nord.

La veille, dimanche après-midi, sur l'A62 entre Montauban et Toulouse, une voiture a pris l'autoroute à contre-sens provoquant un carambolage avec deux autres voitures et un camping-car, près de l'échangeur Eurocentre. Un conducteur se trouvait ce lundi toujours dans un état très grave. Huit autres personnes ont été prises en charge par les secours pour des blessures plus légères.