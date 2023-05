Deuxième journée de cauchemar sur l'A8 en direction de l'Italie, un secteur à éviter

Deux jours de bouchons énormes pour aller en Italie ! L'A10 vers Gênes côté italien est actuellement en travaux sur une seule voie et le moindre incident entraîne d'énormes embouteillages qui se répercutent en France quelques heures après.

L'A10 en Italie après la frontière est une autoroute chargée d'ouvrages : de tunnels et de ponts avec deux voies de circulation et sans bande d'arrêt d'urgence.

Les difficultés ne devraient pas se résorber avant la fin de journée côté français en raison de l'afflux habituel du trafic attendu en fin de journée.

Plusieurs sorties fermées côté français

Vinci autoroute communique sur les difficultés

"Ce matin, un poids lourd a pris feu sur l’autoroute A10 en Italie, 5 km après Vintimille, interrompant la circulation sur cette portion du réseau italien. Un périmètre de sécurité a été établi sur le site par les équipes d’intervention italiennes. Les usagers présents sur l’autoroute A10 devaient sortir à Vintimille pour poursuivre leur trajet via le réseau secondaire. Depuis 12h30, l’A10 a rouvert sur une voie (dans le sens France > Italie).

Cependant, cet incident impacte fortement la circulation en France sur l’autoroute A8 et un ralentissement de 12 kilomètres s’est formé à la frontière. En conséquence, les entrées Roquebrune-Cap-Martin (n°58) et Menton (n°59) sont fermées en direction de l’Italie. VINCI Autoroutes recommande d’emprunter la sortie de La Turbie (n°57) et l’ensemble des véhicules légers devra obligatoirement sortir à Menton (n°59). Il est recommandé si possible d’éviter le secteur compte tenu des perturbations."