Deuxième journée de dysfonctionnement sur la ligne du tramway de Tours mercredi 6 décembre

Un incident technique perturbe la circulation du tramway de Tours depuis mardi 5 décembre en milieu de matinée. Fil Bleu annonce que les dysfonctionnements vont se poursuivre mercredi. Des bus assurent les trajets entre les arrêts où le tram ne circule plus.

C'est arrivé très rarement depuis que le tramway de Tours a été inauguré le 31 août 2013 : un tronçon de la ligne va rester impraticable pendant plus de 24 heures à cause d'un problème technique. Une accumulation d'eau aux abords de la plateforme technique "3 rivières" a entraîné l'interruption du trafic, vers 11H, mardi matin, entre les arrêts Tranchée et Coppée.

Le service de bus de substitution Plan B a rapidement été mis en place pour desservir les arrêts auxquels le tramway ne pouvait plus accéder. La situation ne s'est pas améliorée au fil des heures. Elle s'est, au contraire, aggravée puisqu'en fin d'après-midi, les perturbations se sont étendues au sud du réseau pendant quelques heures.

La panne ne sera pas réparée avant mercredi dans la journée

Le tramway ne circule plus que sur deux boucles distinctes :

entre les arrêts "Vaucanson" et "Coppée" à Tours-Nord

entre les arrêts "Tranchée" et "Lycée Jean Monnet" au Sud.

Comme mardi, des bus Plan B desserviront mercredi les arrêts auxquels le tramway ne peut plus emmener les passagers, à savoir :

les arrêts "Beffroi", "3 rivières" et "Christ-Roi" au Nord

Fil Bleu a envoyé des médiateurs pour renseigner les usagers. La compagnie précise aussi, dans un communiqué, que :

"une intervention est programmée mercredi sur la voie. Les équipes présentes sur le terrain font leur maximum pour une reprise du service dans les meilleurs délais".

Retrouvez les infos sur le service Plan B sur le site de Fil Bleu