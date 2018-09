Tours, France

Les élus de Tours-Métropole ont débattu lundi soir sur la concertation de la 2ème ligne de Tram menée au printemps. A cette occasion, les élus ont précisé que le tracé exact de la deuxième ligne sera connu d'ici la fin de l'année à Tours. Deux options sont toujours en débat : un passage par le boulevard Jean Royer (plus étroit) et un passage par le Boulevard Béranger (plus large, 42 mètres).

Le boulevard Béranger est soutenu par une large majorité d'élus

Au cours des débats, on note une claire préférence des élus pour un passage Boulevard Beranger. C'est le cas par exemple d'Emmanuel Denis, élu vert. La SNCF est aussi favorable à un passage par Béranger pour le développement du transport multimodal : liaison entre les gares de Saint-Pierre-des-Corps et la gare de Tours, liaison de la deuxième ligne du Tram avec la Gare, développement des pistes cyclables..... Le président de la Métropole de Tours, Philippe Briand, a rappelé que c'était clairement à la ville de Tours de choisir. Frédéric Augis, le vice-président en charge des transports, rajoute que ce sont les élus qui ont été élus au suffrage universel. C'est donc à eux de prendre la décision. La Métropole n'a pas à prendre une décision au nom des communes. La décision de la ville de Tours sera prise avant la fin de l'année, non pas en conseil municipal mais en commission générale au sein de la municipalité.

Chacun peut comprendre que tous les élus de la ville de Tours agissent non pas sur un projet politicien mais un projet de vie et d'avenir des tourangeaux - Le maire de Tours

Christophe Bouchet, le maire de Tours, constate qu'une claire majorité se dégage pour le Boulevard Beranger, pour des raisons d'interconnexions et parce que la Gare est un point névralgique. On va regarder cela en commission et on fera part de notre décision à la Métropole fin octobre ou novembre. En tout cas, le maire de Tours explique que ce ne sera pas une décision politicienne, mais une décision pour les tourangeaux.