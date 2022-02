Deuxième ligne de tramway : Christophe Bouchet propose de lancer d'abord "la partie gare de Tours-Trousseau"

Le chef de file de l'opposition tourangelle, Christophe Bouchet, estime que le tracé de la deuxième ligne de tramway n'est pas viable sur sa partie ouest, entre la place Jean Jaurès et La Riche. Mais il demande de lancer "d'urgence la demie-ligne entre la gare de Tours et l'hôpital Trousseau."

Elle n'est pas à l'ordre du jour, mais la deuxième ligne de tramway va quand même s'inviter au menu du conseil métropolitain lundi 28 février, 10 jours après les propos très tranchés d'Emmanuel Denis sur France Bleu Touraine. Le maire de Tours ne veut pas d'un passage par le boulevard Béranger. Il prend pour témoin la dernière étude racinaire qui montre que le chantier occasionnerait trop de dégâts sur les platanes.

Le tracé est donc publiquement remis en cause et il semble que sa prise de position fasse plutôt consensus. Emmanuel Denis assure être suivi par le président de la métropole, Frédéric Augis, et son principal opposant à la mairie tourangelle, Christophe Bouchet, lui aussi concède qu'il faut revoir le tronçon de la partie ouest entre Jean Jaurès et La Riche. "Je l'avais déjà dit dès le mois de juin 2020", insiste-t-il.

C'était une erreur d'avoir voté ce tracé de la sorte

En conférence de presse, ce vendredi, il a d'ailleurs fait son mea-culpa car il était maire de Tours au moment du vote du tracé, en 2018. "C'était une erreur d'avoir voté ce tracé de la sorte, je le reconnais volontiers. Il ne faut pas être absurde et s'enferrer dans une erreur. La priorité, c'est de faire d'urgence la demie-ligne entre la gare de Tours et l'hôpital Trousseau."

Le site chambraisien commencera à partir de 2026 sa grande mutation et accueillera, d'ici 2040, toutes les activités du CHRU, Clocheville et la fac de médecine. "On ne peut pas avoir un nouvel hôpital où 10.000 personnes travailleront sur place et le tramway qui ne passe pas, poursuit Christophe Bouchet. On ne va pas se ridiculiser une fois de plus et être la risée de la France."

La proposition d'un bus à haut niveau de service jusqu'à La Riche

Pour le reste, concernant les portions place Jean Jaurès-La Riche à l'ouest et Trousseau-La Papoterie au sud, il demande d'attendre. "On a le temps. On peut mettre en place un bus à haut niveau de service par exemple entre Jean Jaurès et La Riche et faire le bilan dans trois, quatre ou cinq ans. Il sera toujours temps de lancer une troisième ligne ou une deuxième demie-ligne, on lui donnera le nom que l'on veut."

Cette hypothèse d'un bus à haut niveau de service avec des voies dédiées pour augmenter la fréquence de passage a déjà été proposée par Emmanuel Denis sur France Bleu Touraine dans le but de se laisser plus de temps pour définir un meilleur tracé.

Un désaveu de plus pour Wilfried Schwartz ?

Wilfried Schwartz, le maire de La Riche et vice-président de la métropole en charge des Transports, se disait il y a quelques jours encore bien décidé à ce que le tramway passe par sa commune et le boulevard Béranger. Pour limiter au maximum les risques pour les platanes et leurs racines, il avançait deux hypothèses : faire passer les voies du tram côté nord du boulevard ou les faire passer de part et d'autres du mail central, avec une élévation de la plate-forme supportant les voies. Tout sera étudié par un groupe d'experts qui devra rendre ses conclusions d'ici le 15 mars.