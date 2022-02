Deuxième ligne de tramway : "le passage par le boulevard Béranger est à abandonner" selon le maire de Tours

Si la balle est désormais dans le camp du conseil métropolitain qui doit trancher la question, le maire de Tours, lui, est très clair : " le tracé de la deuxième ligne de tramway par le boulevard Béranger est à abandonner".

C'est l'annonce faite ce vendredi matin par Emmanuel Denis invité de France Bleu Touraine. Fervent défenseur dès le début de ce projet de deuxième ligne, il ne cachait plus ses doutes, depuis le début de l'année sur le tronçon Gare de Tours-La Riche. En cause, l'impact du chantier sur les 150 platanes du mail central de ce boulevard Béranger.

Les rapports des experts sont sans équivoque pour nous dire de changer d'option - Emmanuel Denis, le maire de Tours

"La troisième étude racinaire confirme la deuxième, c'est-à-dire que les résultats sont mauvais. On a un système racinaire des arbres qui est diffus et qui part vers l'extérieur, c'est-à-dire sous la chaussée, là où on voulait justement faire passer le tram. Ces racines pourraient être impactées lourdement. Si aujourd'hui, on ne peut pas le chiffrer précisément, il y aura bien un impact et il ne sera pas de quelques unités. Il y aura donc des dégâts sur les deux alignements centraux du mail".

Emmanuel Denis demande de revoir le tracé en conseil métropolitain

"On avait acté ce tracé par le boulevard Béranger en décembre 2018 sans avoir toutes ces informations extrêmement importantes. Et là, avec ces nouvelles données, il faut qu'on puisse en redébattre et reprendre une décision collective. Donc je souhaite que cette question soit débattue en conseil métropolitain".

Quel plan B ?

"Maintenons d'abord le reste du projet, à savoir le tronçon de la partie Sud de Trousseau jusqu'au centre-ville de Tours qui ne pose aucun soucis technique. Il y a aussi le bus à haut niveau de service entre les Atlantes et Tours Nord. Quant à l'ouest-Tourangeau, il peut y avoir des solutions court terme de BHNS (bus à haut niveau de service) qui permettrait d'avoir des solutions rapidement. Je rappelle aussi qu'on a des études à faire sur un tram du côté de Saint-Pierre-des-Corps, du côté de Saint-Cyr-sur-Loire aussi. Donc, il faut revoir le réseau dans sa globalité pour lui redonner une cohérence. Mais sur le boulevard Béranger, il faut trouver une autre solution".

