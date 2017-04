Deuxième ligne du tram dans la métropole tourangelle : terminus Pierre de Ronsard à La Riche

Conseil municipal extraordinaire hier soir à La Riche avec un seul point à l'ordre du jour : le tramway dans la ville. Wilfried Schwarz le maire de La Riche avait invité son collègue Frédéric Augis en tant que Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire en charge des mobilités.

On va beaucoup rêver ce soir a dit le maire de La Riche en préambule de ce conseil municipal.

Un seul point à l'ordre du jour : la seconde ligne de tram. D'abord parce qu'il suffirait de quelques mètres supplémentaires pour qu'il ait un premier arrêt dans la ZAC Plessis Botanique, voisine immédiate de l'Hôpital Bretonneau. Une ZAC dont la construction des 1200 logements commencera en 2019 pour s'achever en 2024 ... belle coïncidence avec la construction de la 2ième ligne de tramway !

et pourquoi ne pas remonter l'avenue Mendès France pour aller jusqu'à la mairie pour un nouvel arrêt et puisque c'était hier jeudi, la soirée des rêves et des voeux, un terminus Pierre de Ronsard près du Prieuré Saint Cosme où la ville possède des terrains.

"C'est même plus de l'enthousiasme" a souligné le vice président de la Métropole Frédéric Augis après avoir écouté les voeux des élus larichois "je suis venu parler d'un projet et je repars avec un arrêt Pierre de Ronsard"

Avant de préciser ainsi que le maire de La Riche qu'une telle extension de Bretonneau au Prieuré coûterait 20 millions d'euros supplémentaires sur le budget déjà prévu pour ce projet de 250 millions d'euros.

Ce projet d'extension de la 2ième ligne de tram c'est bien un voeu voté hier soir par les élus de la Riche à une quasi unanimité (32 voix pour et 1 abstention) mais les arguments sont solides, La Riche est, comme l'explique son maire Wilfried Swchart, la porte Ouest de la Métropole tourangelle

Frédéric Augis était présent hier soir en tant que Vice président de la métropole en charge de la mobilité et il a lui même reconnu la précarité de cette partie ouest de la métropole en terme de transports en commun

Pour l'instant, il s'agit de vœu exprimé par les élus, l'extension de la ligne de tram entre l’hôpital Bretonneau et le Prieuré Saint Cosme en passant par la mairie de la Riche tel que le souhaite les élus représenterait un surcoût de 20 millions d'euros