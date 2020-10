Devant l'augmentation du nombre de cyclistes, les associations demandent plus d'aménagements en ville

Au mois de septembre 2020, en France, il y a eu 37 cyclistes tués. C'est 15 de plus que pour le mois de septembre 2019. Presque le double. Pour les associations de cyclistes, ce n'est pas la faute des vélos, mais le manque d'aménagements qui est principalement en cause.

"Oui, on a bien pu se rendre compte qu'après le confinement, des gens se sont mis à penser que le déplacement à vélo serait plus bénéfique pour eux, reconnait Stéphane Culot, vice-président de l'association Vélocité 86. Mais il précise : C'était un mouvement déjà entrain de s'engager avant le confinement."

Pour les associations de cyclistes, ça fait déjà quelques années que le vélo a le vent en poupe. Le confinement n'est donc pas le seul responsable. Par exemple à Niort, ville "relativement pentue", Emmanuel Grolleau, porte parole de l'association villOvélO, qui revendique 250 adhérents, a constaté l'explosion du vélo avec assistance électrique. En plus, rajoute-t-il, l'agglomération a développé la location du VAE."

Plus nombreux, les cyclistes se sentent toujours en danger

Il y a les chiffres des accidents, mais il y a aussi ce que chaque cycliste vit, au quotidien. La voiture qui vous frôle, le camion qui ne vous voit pas. "On est vulnérables. On est légers, on est pas protégés" alerte François Fuchs. C'est insupportable. Nos conjoints se déplacent à vélo. Nous les voyons partir le matin au travail. Parfois avec un enfant dans un siège enfant."

Ce que reprochent les associations aux aménagements, c'est quand les cyclistes ne sont pas séparés du reste du trafic. Les villes essayent parfois d'accompagner la multiplication des trajets à vélo. "A Niort, l'équipe municipale a aménagé des barres pour le stationnement, des panneaux tourne à droite au feu, des sas vélos, c'est très bien tout ça, reconnait Emmanuel Grolleau. Mais ca ne suffit pas. On attend qu'on passe à la vitesse supérieure. Que des voies cyclables soient mises en place et pas des simples bandes peintes par terre qui ne sont pas des remparts au choc entre le cycliste et la voiture."

A Poitiers aussi la nouvelle équipe municipale regarde avec attention le vélo. Frankie Angebault, élu en charge des mobilités l'explique, ils ont consulté les citoyens sur l'avenir de la piste cyclable provisoire du Boulevard Malraux. "On a reçu 2500 réponses. Elles sont en cours d'analyse, ça va demander un petit peu de temps." La ville se donne jusqu'à la fin de l'année pour prendre une décision. Mais elle regarde aussi ce qu'il faut faire ailleurs, comme sur l'axe centre-ville, université, CHU ou sur celui entre Poitiers et le Futuroscope, explique l'adjoint au maire.

Mais pour Stéphane Culot, vice-président de l'association Vélocité 86, il va peut-être falloir jouer un peu des coudes : "On doit apprendre à partager la voirie. Aujourd'hui je pense qu'on a 30 ans de retard. On a laissé l'automobile entrer dans la ville, il va falloir admettre que tout le monde à sa place." Et il le concède : dans certaines rues étroites du centre-ville, impossible de faire passer en même temps vélo et voiture, en toute sécurité. Selon lui, il va falloir faire des choix.