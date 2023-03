Développement du vélo : Saint-Étienne est "à la queue de peloton" pour Jean-François Peyrache, d'Oscivélo

Jean-François Peyrache constate également le désengagement de la Région, du Département et de la Métropole stéphanoise du dossier de la Voie des Confluences.

Saint-Étienne "a une très large marge de progression" commente sobrement Jean-François Peyrache. Selon cet administrateur de l'association stéphanoise d'usagers du vélo , la ville est "à la queue du peloton" à cause du manque d'infrastructures dédiées à ce mode de déplacement. Ce n'est pas la seule collectivité à en prendre pour son grade : "ni la Région, ni le Département, ni Saint-Etienne Métropole ne se sont vraiment préoccupés de cette voie" des Confluences, vieux projet de voie cyclable entre l'Ondaine et Lyon, alors que l'exécutif régional s'engage jeudi 9 mars à créer 1.000 kilomètre de voies vertes d'ici 2028.

ⓘ Publicité

loading

La Voie des Confluences au point mort

Cette annonce du président de région Laurent Wauquiez n'est pas tout à fait une demi mesure pour Jean-François Peyrache, mais il tient tout de même à souligner que dans ces 1.000km de voies vertes, "on n'a pas que des voies vertes, mais également des itinéraires dits vélo route partagés avec les vélos et les voitures." C'est à dire des routes où cyclistes et automobilistes roulent côte à côte, séparés par un simple marquage au sol.

Il espère tout de même que ça va relancer le projet de Voies des Confluences, cette vélo-route qui doit relier la vallée de l'Ondaine à Lyon en remontant la vallée du Gier , qui irait même jusqu'à Bourgoin-Jallieu et Vienne. Ce projet, lancé en 2013, est au point mort. "Ni la Région, ni le Département, ni Saint-Etienne Métropole ne se sont vraiment préoccupés de cette voie."

Les "coronapistes" stéphanoises supprimées juste après les élections

Enfin, à Saint-Étienne, Jean-François Peyrache milite pour le retour des voies cyclables à Bergson. Crées pendant la pandémie de Covid-19, ces "coronapistes" "ont été supprimées assez rapidement après les élections, soit disant sur les résultats d'un comptage qui n'étaient pas favorables, paraît-il, aux cyclistes. Et je pense qu'il y a eu aussi pas mal de pression du côté des commerçants, qui voyaient quelques places de stationnement perdues."