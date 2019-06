Déviation de Beynac : Germinal Peiro estime que "l'Etat est incohérent et inconséquent"

La colère froide de Germinal Peiro. Le président du Conseil départemental de la Dordogne a répondu ce mardi à l'Etat et plus précisément au gouvernement qui a décidé de ne pas faire appel de la décision du tribunal administratif de Bordeaux.

Tribunal qui avait annulé l'arrêté autorisant les travaux de la déviation de Beynac et qui a condamné le département à tout détruire. Le département a donc fait appel, mais pas l'Etat dont l'arrêté a pourtant été cassé par la justice. Germinal Peiro l'a appris en fin de semaine dernière d'une lettre du ministre de la transition écologique François de Rugy.

Pour autant, Germinal Peiro ne veut pas s'avouer vaincu.

Germinal Peiro, en bon fan de rugby veut croire que rien n'est encore fait. Certes l'Etat ne fera pas appel, mais le département oui.

Son président donne donc rendez-vous devant la cour administrative d'appel a priori en fin d'année. Il en profite au passage pour tirer à boulets rouges sur le gouvernement accusé d'inconséquence, d'incohérence aussi.

"L'Etat nous autorisé à réaliser un chantier, on le réalise et au bout d'un an, la justice administrative nous demande de démolir, et là l'Etat s'en lave les mains, ce n'est pas sérieux, c'est incohérent et inconséquent. Méprisant aussi pour notre collectivité, notre économie, pour la préfecture aussi. Mais l'Etat méprise surtout les territoires ruraux, on le voit bien" dit Germinal Peiro