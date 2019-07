Déviation de Beynac : le département propose des visites du chantier tout l'été

Cet été, comme chaque année, le département de la Dordogne met en avant de nombreuses visites. Parmi elles, le contournement de Beynac ! Ou plutôt son chantier stoppé.

Le projet est à l'arrêt depuis décembre dernier, décision du Conseil d'État, confirmée ensuite par le Tribunal administratif de Bordeaux. Mais le département, qui est désormais seul pour tenter de relancer le chantier, veut mettre ce "temps de pause" à profit pour "permettre aux gens de venir se faire leur propre avis", explique Isabelle Albrand, de la direction des routes.

L'idée est un couac pour le moment : le premier jour de visite, seules six personnes ont répondu à l'appel. Tous fervents défenseurs du projet de contournement. Mais le service des routes du département estime que ça n'est qu'un début : "il y aura des visites tous les mercredis et vendredis matin, tout l'été. Il y aura plus de monde la prochaine fois !", assurent les agents présents sur place.

À l'entrée de la visite, le Département a prévu des audioguides © Radio France - CGN

Tout le long du parcours, des panneaux accompagnent l'audioguide © Radio France - CGN