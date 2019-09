Déviation de Beynac : le recours du département de la Dordogne contre la suspension des travaux examiné le 1er octobre

Beynac-et-Cazenac, France

C'est un nouvel épisode dans le feuilleton de la déviation de Beynac, on connait désormais la date d'audience à laquelle sera examiné le recours du conseil départemental de la Dordogne contre la suspension des travaux ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux le 09 avril dernier. Le conseil départemental et les associations d'opposants confirment ce mardi après-midi que l'audience devant la cour administrative d'appel de Bordeaux aura lieu le mardi 1er octobre.

Le 09 avril dernier, le tribunal administratif avait annulé la décision d'autorisation du préfet de la Dordogne pour réaliser ce contournement routier de 3,2 kilomètres dans la vallée de la Dordogne. Il donnait ainsi raison à plusieurs associations d'opposants. Le conseil départemental de la Dordogne, maître d'oeuvre, avait alors décidé de faire un recours contre cette décision. L'Etat lui n'a pas jugé utile de faire appel de cette décision.

Un chantier à l'arrêt depuis décembre 2018

Les travaux de la déviation de Beynac ont démarré au début de l'année 2018 avant d'être arrêtés à la fin de l'année dernière suite à un arrêt du conseil d'Etat. Ce projet oppose depuis plus de 30 ans, les élus, des associations de défense de la vallée de la Dordogne et des écologistes. Le département estime que ce projet de 32 millions d'euros est indispensable pour désengorger le trafic routier dans la vallée de la Dordogne. Les opposants eux affirment que ce contournement routier défigure la vallée et n'est absolument pas indispensable compte-tenu des travaux réalisés dans le village de Beynac.

Prochain round judiciaire le 1er octobre à Bordeaux

C'est donc le 1er octobre prochain que le département et les opposants à la déviation se retrouveront devant la cour administrative d'appel à Bordeaux. Le président du conseil départemental, Germinal Peiro, a déjà fait savoir qu'en cas de confirmation de la suspension des travaux il ferait un recours devant le conseil d'Etat. L'histoire de la déviation de Beynac est donc loin d'être terminée.