Déviation de Beynac : les partisans du contournement organisent une balade au bord de l'eau

Une balade dans Beynac sans camions, interdits de circulation le dimanche, c'est ce qu'ont proposé dimanche les membres de l'association "j'aime Beynac et sa vallée". Ce rendez vous bucolique leurs a permis de redire l'importance de la déviation à leurs yeux. Plus de 70 personnes y ont participé. Le projet de contournement a été stoppé une deuxième fois par le tribunal administratif de Bordeaux. Mais ses partisans ne veulent pas baisser les bras.

Les travaux de la déviation stoppés par une décision du tribunal administratif de Bordeaux © Radio France - Valérie Déjean

Pour Chantal, habitante de la vallée : ce village de Beynac est magnifique, on ne peut pas accepter ce trafic de véhicules. Christine est sur la même longueur d'ondes On serait beaucoup plus tranquille sans cette circulation Plus personne ne veut que les véhicules passent dans leur village maintenant, sauf Beynac visiblement . Le problème est aussi celui de la sécurité pour Pierre venu de Beaumont du Périgord Quand on voit passer les camions, mais un beau jour, ça va être une catastrophe ! Et alors l'été, n'en parlons pas. Déçus de la décision du tribunal administratif de Bordeaux qui a confirmé l'arrêt des travaux de la déviation, ils ne souhaitent pas en rester là et devraient se retrouver deux dimanches par mois, pour cette promenade militante.