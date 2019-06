Déviation de Beynac : "tout détruire coûterait 45 millions d'euros aux périgourdins pour rien" dit Germinal Peiro

Le département de la Dordogne déposera officiellement son appel de la décision du tribunal administratif de Bordeaux dans le dossier du contournement de Beynac d'ici au 9 juin. Soit dans quelques jours à peine..

C'est ce qu'a annoncé hier Germinal Peiro, le président du département lors d'une session extraordinaire.

Le 9 avril dernier, le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. Et avait ordonné au département de détruire ce qui a déjà été fait.

Mais pour Germinal Peiro, c'est impensable. Le département ira donc devant la cour administrative d'appel et demandera aussi et surtout un sursis à exécution. Car tout détruire reviendrait à dépenser 36 millions d'euros hors taxe, 45 millions d'euros TTC pour rien selon les estimations du département rendues publiques ce lundi.

Germinal Peiro répète donc qu'il se battra jusqu'au bout et demande à l'Etat via la préfet de le soutenir.

"Je suis inquiet. Si on devait aller au bout d'une démarche absurde, c'est à dire démolir dans quelques années, cela aurait en fait coûté 36 millions hors taxe, 45 millions TTC aux Périgourdins pour rien. Et on n'aura pas réglé les problèmes de circulation dans Beynac, on n'aura rien réglé, et cela aura coûté très cher. Et je trouve que c'est une situation en tous points scandaleuse" dit Germinal Peiro