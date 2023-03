Déviation de Jargeau : l'installation du tablier du pont au-dessus de la Loire a commencé

C'est une nouvelle étape importante qui a débuté ce mercredi dans le chantier de la déviation de Jargeau, mené par le Département du Loiret . Et plus précisément dans la construction du pont qui enjambera la Loire entre Mardié et Darvoy. Baudin Châteauneuf, qui réalise l'ouvrage , a commencé l'installation, au-dessus du fleuve, du tablier métallique du pont qui fera 570 mètres de long. Une opération longue et délicate, puisqu'elle s'achèvera en septembre !

Le tablier glisse de quelques cm par mn

"C'est un processus très lent, parce que les masses déplacées sont très importantes, explique Damien Colombot, le président du directoire de Baudin Châteauneuf. Le tablier métallique du pont pèse environ 3 600 tonnes. Avec un tel poids, et aussi une telle longueur, on ne peut pas le poser d'un seul tenant : 3 phases de lancement sont en fait prévues, la prochaine en juillet et la dernière en septembre. A chaque phase, on n'avance que de quelques centimètres par minute." Les tranches du tablier glissent ainsi littéralement pour prendre place peu à peu sur les piles du pont.

17 caissons en acier forment le premier tronçon du tablier métallique posé peu à peu au-dessus de la Loire © Radio France - François Guéroult

C'est spectaculaire mais paradoxalement quasi silencieux : "Le seul bruit qu'on entend, ce sont les câbles et les treuils de lancement, souligne Laurent Giquel, responsable du projet au Département du Loiret. Les 17 caissons en acier soudés qui forment les premiers 196 mètres du tablier ne font pas du tout de bruit, puisqu'ils glissent sur des plaques, il n'y a aucun frottement en tant que tel. C'est une avancée très lente, mais très maîtrisée."

Mise en service toujours prévue pour 2025

Pour toutes les équipes de Baudin Châteauneuf, cette opération a une saveur particulière. "Le franchissement de la Loire, cela signifie que tous les efforts qui ont été faits avant, de la conception à la réalisation, se matérialisent sous nos yeux, sourit Damien Colombot. Des ouvrages de ce type, notre entreprise en réalise beaucoup mais là, c'est d'autant plus particulier que cela se passe à proximité de notre usine, et les gens de l'entreprise, qui n'ont pas tous l'habitude d'aller sur les chantiers, peuvent venir le voir directement et le montrer à leur famille, c'est une grosse fierté."

L'installation du tablier métallique du pont entre les deux rives de Mardié et Darvoy prendra fin en septembre © Radio France - François Guéroult

Moment particulier aussi, bien sûr, pour Hervé Gaurat, le vice-président du Département du Loiret, en charge de l'aménagement du territoire : "C'est le véritable lancement de cet ouvrage tant attendu, puisqu'on en parle depuis 1998, savoure-t-il. Là, on est dans le concret, le pont avance, et il avance même à l'œil nu, doucement mais sûrement, ce qui nous réconforte, compte tenu des problématiques techniques et des polémiques qu'il a fallu surmonter." Il restera encore une dalle béton puis une chaussée à aménager sur ce tablier métallique. La mise en service est toujours prévue pour début 2025. Le coût de la déviation de Jargeau (qui fait au total 15 km) est estimé à 94 millions d'euros, dont 27 millions d'euros pour le pont proprement dit.