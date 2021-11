Déviation de Jargeau : les travaux pour le futur pont sur la Loire ont commencé

De loin, on pourrait croire qu'il y a déjà un pont sur la Loire construit à Darvoy ! Mais il ne s'agit en fait que d'un ouvrage métallique provisoire, très imposant, de 160 mètres de long - une estacade comme disent les spécialistes. La même passerelle provisoire sera mise en place d'ici la fin du mois, côté Nord, près de Mardié.

Des ouvrages provisoires pour construire le pont

Ces estacades serviront de point d'appui pour construire le futur viaduc de 570 mètres qui reliera Darvoy à Mardié dans le cadre du projet de déviation de Jargeau, et dont le Département du Loiret a confié la réalisation à Baudin Châteauneuf. "Ces ouvrages métalliques provisoires sont conçus pour supporter les moyens de levage et de forage qu'on va utiliser, explique Yoann Rey, le chef du projet chez Baudin Châteauneuf. Cela nous permet d'accéder à la zone de travail en toute sécurité, lorsqu'on commencera, l'an prochain, à faire les fondations profondes et les piles du futur viaduc. Les estacades seront enlevées quand on aura fini le tablier du pont."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette étape technique est en fait une étape majeure dans le projet de la déviation de Jargeau qui sera longue de 15 km : les travaux préparatoires à cette déviation ont certes commencé il y a déjà 4 ans - il s'agissait notamment de travaux de défrichement - mais cette fois-ci, on entre dans le vif du sujet avec la question du franchissement de la Loire.

Pour le Département du Loiret, le signe que le chantier avance

"On peut dire que le chantier commence, se réjouit Hervé Gaurat, vice-président du Département du Loiret en charge des routes, car la mise en place de ces estacades est spectaculaire. Cela fait plus de 20 ans qu'on parle de la déviation de Jargeau, et cette fois, les habitants qui attendent cette réalisation peuvent constater concrètement que cela avance."

Marc Gaudet, lors d'une visite du chantier de la déviation de Jargeau © Radio France - François Guéroult

Marc Gaudet, le président du Département du Loiret, ne cache pas d'ailleurs une forme de soulagement. "Oui, c'est un soulagement, confie-t-il, pour nous élus qui portons ce projet depuis si longtemps c'est une sorte d'aboutissement, même si je n'ignore pas qu'il y a toujours des procédures en cours." Ainsi, le recours formé par l'association Mardiéval contre la déclaration d'utilité publique et que le tribunal administratif d'Orléans avait rejeté en juillet 2018 n'a toujours pas été jugé par la Cour d'appel de Nantes : aucune date d'audience n'a encore été fixée, l'instruction du dossier se poursuit, indique-t-on au greffe.

Mais cette incertitude juridique n'interdit pas de mener les travaux : "On avance, mais dans le respect de la réglementation, insiste Marc Gaudet, nous n'avons jamais été à la hussarde dans ce projet-là. On avance progressivement, et en respectant le calendrier des cycles de vie écologique pour les espèces naturelles, avec des périodes où nous suspendons les travaux, par exemple lors des périodes de reproduction." Rappelons que le coût de la déviation est estimé à 94 millions d'euros, dont 58 millions d'euros pour le franchissement de la Loire (viaduc et aménagements connexes sur 4 km).