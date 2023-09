Déviation de Jargeau : une première portion de route mise en service à Saint-Denis-de-l'Hôtel

Sous un soleil de plomb, les élus du Conseil Départemental du Loiret ( dont quelques anciens de la commisssion des routes) ont procédé ce mardi 5 septembre à la mise en service de la première portion de la déviation de Jargeau. C'est ce qu'on appelle "le contournement nord de Saint-Denis-de-l'Hôtel", une route de 5.8 km qui permet d'éviter de passer dans le bourg de la commune en arrivant de Châteauneuf-sur-Loire ou de Mardié. "Potentiellement, ce seront 6.000 à 7.000 véhivcules de moins par jour dans le bourg" explique Arnault Martin, le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel. " On va pouvoir sécuriser le bourg et aménager des voies douces. On peut dire que la commune va entamer sa mue".

En bleu, la partie de la déviation mise en service depuis ce mardi - Document Conseil départemental du Loiret

"Une certaine émotion" pour Marc Gaudet, le président du département

Au moment de couper le ruban d'inauguration sur la nouvelle route, le président du Département, Marc Gaudet, a parlé "d'une certaine émotion". Il faut dire qu'on parle du projet de déviation de Jargeau depuis plus de 25 ans et là, enfin, les choses prennent forme. "Contrairement à ce que disent certains, ce ne sont pas trois petits villages (Saint-Denis, Jargeau et Darvoy) qu'on soulage avec cette déviation. Mais au moins 10.000 habitants. Donc, oui, on peut être fier de cette réalisation".

Inauguration de la portion en présence de plusieurs conseillers départementaux et élus du secteur © Radio France - Patricia Pourrez

Les 15 km de déviation seront mis en service début 2025

Maintenant, il reste encore à finir de construire le nouveau pont sur la Loire à Mardié et à réaliser les 10 autres kilomètres de déviation des deux côtés du pont. " On avance bien. On a même un peu d'avance et le chantier pourrait être terminé fin 2024" assure Hervé Gaurat, le vice-président du département chargé des routes .Au total, le projet de déviation, avec le franchissement de la Loire, doit coûter 94 millions d'euros.