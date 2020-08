Déviation de la RN88 : l'enquête publique est en cours

C'est un projet qui a plusieurs décennies mais qui a été relancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes : la déviation de la RN88 à hauteur du Perthuis et de Saint-Hostien. Il s'agirait de contourner ces deux communes, traversées actuellement par 20.000 véhicules/jour. L'enquête publique est en cours.

L'enquête publique est en cours. Jusqu'au 14 août, des commissaires enquêteurs recueillent l'avis de la population sur le projet de déviation de la RN88. Un projet ancien, un temps abandonné, mais relancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il s'agit de créer une nouvelle 2x2 voies pour contourner les communes du Perthuis et de Saint-Hostien, actuellement traversées par 20.000 véhicules par jour. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la liaison Lyon-Toulouse. Il permettrait de gagner du temps de parcours, sur une route plus sûre, en réduisant le trafic à l'interieur des bourgs, qui souffrent du bruit et de la pollution.

Mais les opposants au projet dénoncent la destruction de terres agricoles mais également d'habitats naturels et forestiers. Sans compter le coût du chantier : 230 millions d'euros.

Pour participer à l'enquête publique, plusieurs moyens : le site internet et les registres disponibles dans les mairies du Perthuis, Saint-Etienne-Ladeyrol, Saint-Hostien et Saint-Pierre Eynac. Les commissaires enquêteurs tiennent également des permanence spour repondre aux questions. La prochaine permanence est prévue vendredi 14 août de 14h30 à 16h30 à la mairie de Saint-Hostien.