Déviation du Taillan-Médoc : « C'est un vrai soulagement »

Le Taillan-Médoc, France

Elle est attendue depuis plus de 35 ans, elle pourrait bientôt voir le jour. La déviation du Taillan-Médoc, longue de près de 8 kilomètres, vient de recevoir un avis favorable du Conseil national de protection de la nature. Les travaux, à l'arrêt depuis 2015, vont donc pouvoir reprendre. Au micro de France Bleu Gironde, Jean-Luc Gleyze, le président du département, promet l'ouverture de la déviation pour la fin de l'année 2021.

France Bleu Gironde : Quand vont pouvoir reprendre les travaux ?

Jean-Luc Gleyze : « Il faut d'abord que madame la Préfète [de la région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio] prenne l'arrêté correspondant. Je suppose que ça va arriver dans les jours ou les semaines qui viennent. A partir de là, nous serons en capacité de commencer les travaux, je l'espère, à l'automne. La livraison est prévue pour fin 2021. »

Pourquoi cette déviation est aussi importante ?

« Toute l'entrée depuis le Médoc se réalise par le Taillan, essentiellement sur la métropole. C'est un lieu d'engorgement mais aussi un lieu d'insécurité puisque la ville du Taillan est traversée en plein cœur, avec d'un côté l'école, de l'autre côté, la mairie. Il y a donc des poids lourds et des véhicules qui passent là en nombre extrêmement important [20 000 voitures et 1 500 poids lourds chaque jour]. Donc c'est un vrai problème pour le Taillan, un vrai problème pour entrer dans la métropole et surtout, c'est un exutoire important pour le Médoc. »

Que va changer la mise en service de cette déviation ?

« Le fait de faciliter le passage au niveau du Taillan et au niveau de Saint-Aubin devrait permettre d'accélérer la mobilité en Médoc et faire en sorte qu'on puisse plus rapidement s'y rendre. Nous savions à quel point cette déviation était attendue, combien notre responsabilité était engagée, notre parole aussi. Il fallait enfin cet avis favorable donc c'est aujourd'hui un vrai soulagement. »