L'Etat sort de son silence concernant la déviation du Teil en Ardèche. Ce lundi matin, plus de 200 habitants et élus ardéchois ont manifesté dans la commune pour défendre ce projet de déviation. Ce lundi soir, le préfet de l'Ardèche a accepté de s'exprimer sur le sujet et se veut rassurant.

Première réponse officielle

Les travaux de cette déviation devaient démarrer dans quelques semaines mais ils ne figurent pas dans le programme budgétaire 2018 de l'Etat. Habitants du Teil et élus ardéchois redoutent donc un nouveau report. Face à l'inquiétude et la grogne grandissantes, le préfet de l'Ardèche, Philippe Court, se montre rassurant.

"Les services de l'Etat font leurs meilleurs efforts pour que les conditions financières soient réunies très vite afin que les travaux démarrent cette année en 2018"

Des propos qui se veulent rassurants

"La déviation du Teil correspond réellement à ce que veut faire le ministère en transports en matière de désenclavement du territoire" explique Philippe Court. "Le calendrier de mise en place des crédits est en train d'être négocié" ajoute le préfet de l'Ardèche.

Le député ardéchois Hervé Saulignac va demander des explications au gouvernement, ce mardi matin, lors de la séance des questions orales sans débat à l'Assemblée Nationale. Il souhaite obtenir une date ferme de début des travaux. Brune Poirson, la secrétaire d’Etat auprès du ministère de la transition écologique, doit lui apporter une réponse sur un éventuel report des travaux de la déviation du Teil.