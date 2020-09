Déviation sud de Sens : le chantier a pris de l'avance malgré le confinement

Les sept kilomètres de voies rapides pour rejoindre l'autoroute A 19 en partant du sud de Sens seront livrés au plus tôt fin 2022 (vue de Gron, Yonne)

C'est un chantier colossal mené par l'entreprise Eurovia qui entre bientôt dans une nouvelle phase. Le terrassement de la déviation sud de Sens prend fin ces jours-ci. La première couche de la chaussée va commencer à être posée à partir de la semaine prochaine. Pour une mise en circulation prévue fin 2022 sans retard pour le moment malgré le confinement.

Un chantier en avance grâce à la météo

D'après Vincent Jung, directeur de l’ingénierie routière au conseil départemental, le chantier a même pris un peu d'avance grâce à l'absence de pluie : "on a eu un printemps, un été et un début d'automne pour l'instant, plutôt positifs, favorables en terme météo, ce qui nous a permis d'avancer même plus vite que prévu, malgré l'arrêt d'une semaine lié au COVID."

Des élus du conseil départemental (Philippe Serré, Christophe Bonnefond et Patrick Gendraud) ont visité le chantier de la déviation sud de Sens (Yonne) ce mardi 8 septembre 2020 © Radio France - Renaud Candelier

Des dizaines de milliers de tonnes de déblais réutilisées

Les quantités à déblayer pour tracer la route à travers les collines étaient immenses : l'équivalent de 40.000 camions dont un tiers ont été réutilisés pour l'extension du site de Renault Villeroy. "C'était intéressant pour nous aussi parce que ce n'est pas très loin, du coup l'impact environnemental du projet est beaucoup moindre que si on avait dû transporter les matériaux à Auxerre par exemple", poursuit Vincent Jung, "c'est intéressant parce que cela a permis à Villeroy de bénéficier de matériaux gratuitement. Et pour nous, comme les distances de transport ont été plus faibles, ça nous a coûté moins cher. Donc c'était gagnant-gagnant."

Un enjeu de fluidité dans le Sénonais

Les gagnants de ce chantier seront aussi les Sénonais compte tenu de l'évolution démographique du nord de l'Yonne, rappelle le président du conseil départemental Patrick Gendraud : "dans chaque famille, il y a au moins deux véhicules, donc la circulation devient de plus en plus dense. Je pense que cela permettra de désengorger la ville de Sens, notamment pour le transport routier et les poids-lourds, cela réduira les nuisances pour les riverains."

Moins de nuisances pour les riverains

Cette portion de sept kilomètres à deux voies soulagera les communes de Paron et Subligny actuellement traversées au quotidien par des camions. Ce chantier d'un coût 30 millions d'euros est financé pour la moitié par le conseil départemental, un quart par la région et un quart par l'agglomération sénonaise.

Un autre chantier dans le nord de l'Yonne très en retard

Par ailleurs, un autre chantier financé entièrement par le conseil départemental a pris cinq mois et demi de retard. C'est la rénovation du pont de Pont-sur-Yonne. En cause, les deux mois de confinement, puis des problématiques techniques avec le tablier du pont.