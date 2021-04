Déviation sud-ouest d’Évreux : stop ou encore ? L'enquête publique est en cours

À Rouen, il y a le contournement Est, à Évreux, il y a la déviation Sud-Ouest, un peu plus de sept kilomètres et une histoire d'eau. Le débat se transforme bien vite en pour ou contre la déviation. Jusqu'au 19 avril 2021, les citoyens sont appelés à donner leur avis sur le volet environnemental et la protection de la ressource en eau, notamment sur les points de captage à Arnières-sur-Iton. L’association Évreux Nature Environnement, qui avait saisi la justice, est inquiète et lance l'alerte : "Pendant la phase travaux, lorsqu'il va falloir mettre des piliers pour soutenir l'ouvrage, certains vont être dans le périmètre rapproché" indique la présidente Danielle Biron qui s'interroge : "La nappe phréatique est affleurante, tout a-t-il été bien pris en compte ? Il va falloir creuser et on a peur que le toit de la nappe soit percé, ce qui entraînerait un arrêt en approvisionnement en eau potable". Le maire adjoint d’Évreux en charge de l'environnement et de la qualité de vie se veut rassurant : "Un travail conséquent a été mené. On a quand même fait une usine de traitement à Arnières pour préserver la ressource en eau. On maintient les corridors de biodiversité pour le déplacement normal des animaux. Nous avons travaillé sur les batraciens et sur les chauves-souris. Deux stations de végétaux remarquables vont être déplacées" défend Nicolas Gavard-Gongallud.

X. Hubert, B. Groizeleau, N. Gavard-Gongallud, D. Leseigneur, S. Auger et K. Beauvillard lors du point presse à l'angle des boulevards Modeste-Leroy et des Cités-unies pour soutenir la déviation © Radio France - Laurent Philippot

Moins de camions et moins de bouchons ?

Selon les élus favorables au projet, un chantier à 115 millions d'euros pour l'attractivité du territoire, 3.300 camions passent par jour dans Évreux alors qu'ils pourraient emprunter la déviation sud-ouest une fois terminée. Les camions, c'est le problème quotidien de Virginie : "Ça nous secoue énormément la maison. On n'en peut plus. On attend la déviation avec grand plaisir et impatiemment pour qu'on puisse vivre un peu plus sereinement au niveau du bruits surtout" explique la riveraine qui habite la maison à l'angle des boulevard des Cités-unies et Modeste-Leroy. Nicolas Gavard-Gongallud abonde : "On parle aussi de qualité de l'air. Dans Évreux, le passage récurrent des poids-lourds toute la journée sur des axes qui sont compliqués à la circulation contribue à une qualité de l'air moindre".

Si on n'arrivait pas à reprendre les travaux, ce serait l'enterrement pur et simple de la déviation - Nicolas Gavard-Gongallud

Des arguments qui ne convainquent pas Danielle Biron, "déplacer la pollution, ce n'est pas une solution" pour la présidente d’Évreux Nature Environnement. L'ancien maire de Saint-Sébastien-de-Morsent lui n'en peut plus des bouchons dans sa commune le matin : "Si vous voulez partir à 7h30 7h45, vous mettez trois quarts d'heure pour descendre. Le bouchon va de la mairie de Saint-Sébastien au carrefour de Cambolle". Yves Calonnec, membre d'Évreux Nature Environnement, a bien une solution : "C'est essentiellement des conducteurs seuls dans leur voiture. On résoudra le problème des embouteillages avec du transport collectif et avec un glissement des horaires de début et de fin de travail".

Yves Calonnec et Danielle Biron, d'Évreux Nature Environnement, avec une partie du dossier sur la déviation sud-ouest, constitué depuis de nombreuses années © Radio France - Laurent Philippot

L'enquête publique préalable à l'autorisation environnementale concernant le projet de réalisation de l'aménagement de la déviation Sud-Ouest d’Évreux se termine le 19 avril 2021 à17h00. Les commissaires-enquêteurs se tiennent à la disposition du public lors de permanences en mairie à :

Saint-Sébastien-de-Morsent, mercredi 14 avril, de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

Parville, jeudi 15 avril, de 14H00 à 17H00

Évreux, samedi 17 avril, de 9H00 à 12H00 et lundi 19 avril, de 14H00 à 17H00

Le public peut également faire part de ses observations sur le registre numérique mis en ligne.