Déviation Tavant-L'Île-Bouchard : l'incompréhension des élus et habitants après l'abandon du projet actuel

Dans le Bouchardais, la décision de la préfète d'abandonner le projet actuel de déviation ne passe pas. Une semaine après l'annonce, habitants et élus de Tavant et de L'Île-Bouchard ne décolèrent pas de n'être pas écoutés.

La colère n'est pas retombée dans le Bouchardais. Une semaine après l'annonce de l'abandon du projet de déviation à Tavant et L'Île-Bouchard, élus locaux et habitants restent amers face à une décision qu'ils ne comprennent pas. La préfète d'Indre-et-Loire, Marie Lajus, a en effet entamé l'annulation de la DUP (déclaration d'utilité publique), dans un courrier adressé au conseil départemental.

Des élus locaux qui se sentent impuissants

Les élus locaux ont eux été prévenus par le sous-préfet de Chinon. "J'aurais bien aimé échanger directement avec la préfète", regrette Nathalie Vigneau, maire de L'Île-Bouchard. Mais ce que l'élue déplore le plus, c'est le manque d'écoute. "Je ne comprends pas que la voix de l'élu local ne soit pas entendu sur ce dossier-là. C'est une énergie déversée depuis tant d'années par différents élus, pour que finalement, si près du but, on mette un stop."

A quoi bon avoir été élu et ne pas être entendu ? - Nathalie Vigneau, maire de L'Île-Bouchard

Pourtant, le projet de la déviation fait consensus parmi les élus locaux. Le conseil départemental et les 40 maires de la communauté de communes Touraine Val de Vienne le portent depuis plusieurs dizaines d'années. "Après tout ce qu'on a fait comme mobilisations en tant qu'élus et en tant que citoyens, on se sent impuissants par rapport à cette décision. A quoi bon avoir été élu et ne pas être entendu ?", interroge Nathalie Vigneau.

Les habitants, eux non plus, ne se sentent pas écoutés. La plupart ont appris l'abandon du projet actuel sur France Bleu Touraine ou sur les réseaux sociaux. Un coup de massue. "Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on nous met face à un mur. C'est non, sans explication. Il y a quand même une volonté des élus et des riverains. Comment une personne peut prendre une décision toute seule sans concerter personne ?", critique Baptiste Dupin, exploitant à Tavant et co-fondateur du collectif des Deux Rives, avec Anne Fagu.

Les arguments de la préfecture peinent à convaincre

Et les arguments avancés par la préfecture sont loin de convaincre les habitants du Bouchardais. A commencer par celui du coût de l'ouvrage prévu, passé de 21 à 38 millions d'euros au fil du temps. "Plus on va attendre, pire ça va être ! Avec la conjoncture actuelle, toutes les matières premières vont augmenter. Mieux vaut fixer un projet maintenant", remarque Marianne Jacob, habitante de Tavant.

"La sécurité de nos moules, c'est bien, mais on parle quand même de la sécurité de nos enfants - Patricia, une habitante de L'Île-Bouchard

En plus du temps perdu - le projet date des années 1970 - des frais ont déjà été engagés dans le projet, pour les études et racheter des terres aux agriculteurs. "Tout ça pour quoi ? Au final, c'est de l'argent perdu et c'est notre argent à nous, contribuables", observe Anne Fagu, agricultrice à Sazilly, à la sortie de Tavant.

L'argument d'une baisse du trafic de 40% dans les prochaines années ne convainc pas non plus. Et encore moins celui de la protection de la moule d'eau douce, présente dans la Vienne. "Il y a moins de moules que d'habitants !", ironise Marianne. "La sécurité de nos moules, c'est bien, mais on parle quand même de la sécurité de nos enfants, des habitants et de réguler un peu le trafic", ajoute Patricia Verrine, une habitante de L'Île-Bouchard.

Car c'est bien pour des raisons de sécurité que cette déviation est devenue indispensable. Elus et habitants comptent d'ailleurs se battre jusqu'au bout et attendent beaucoup de la réponse du conseil départemental à la préfecture. Un mémoire contradictoire doit être remis au plus tard le 29 avril.