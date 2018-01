Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement, a rencontré les élus haut-viennois ce jeudi à Limoges. Au centre de la rencontre évidemment: la mise en 2X2 voies de la RN147 entre Limoges et Poitiers. Le Préfet de Région s'est expliqué et s'est voulu rassurant.

En indiquant la semaine dernière que "l’État ne ferait pas d’effort particulier" supplémentaires sur ce dossier, le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine Didier Lallement s'était attiré les foudres des élus haut-viennois. En visite à Limoges ce jeudi, Didier Lallement s'est voulu rassurant. "J'ai noté d'abord qu'il n'y a pas de désaccord sur la partie 2015-2020, que ce soir en terme de travaux à réaliser ou de calendrier". "L'engagement que l'Etat a pris sera tenu" a expliqué Didier Lallement. Il s'agit là de la tranche de travaux prévus sur 7 kilomètres, entre Couzeix et Nieul, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020.

"Au-delà de cet accord, les choses dépendent des décisions du gouvernement et de différentes phases budgétaires" a ensuite expliqué Didier Lallement, en réponse aux demandes des élus haut-viennois qui souhaitent que l'Etat aille plus loin.

Personne ne dit: la 147, fin de l'histoire - Didier Lallement, Préfet de Nouvelle-Aquitaine

Le Préfet de Région a donc expliqué que "quand on veut faire plus que ce sur quoi on s'est mis d'accord (...), il faut trouver d'autres méthodes". "Soit on intervient lors de la révision du contrat (NDLR de plan Etat-Région), soit on a des crédits supplémentaires venant au-delà du contrat, dans le cadre de la loi d'orientation" a ainsi détaillé le Préfet de Région.

La révision est toujours à somme nulle

Et Didier Lallement de préciser: "Historiquement, la révision du contrat de plan Etat-Région est à somme nulle. Et donc si on rajoute de l'argent sur un projet, il faut en enlever ailleurs" a-t-il poursuivi. "Toutes les équations financières sont compliquées" a conclu le Préfet de Région précisant bien que "le sujet de la RN 147 n'est pas enterré" et que "personne ne dit: la 147, fin de l'histoire".

Le Préfet de Région assure d'ailleurs qu'il reviendra voir les élus de Haute-Vienne dès lors que la loi de programmation sur les mobilités sera connue, ce qui doit intervenir dans la premier trimestre 2018.