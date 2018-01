Diesel plus cher en France: les automobilistes de Moselle-Est vont davantage en Allemagne

Par Cécile Soulé, France Bleu Lorraine Nord

Dans les stations essences allemandes, le long de la frontière, il y a de plus en plus de plaques d'immatriculation française depuis le 1er janvier, depuis que le prix du diesel a augmenté d'un peu plus de 7 centimes par litre en France.