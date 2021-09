Difficile de recruter des chauffeurs de bus scolaire en Sarthe

En Sarthe, la rentrée scolaire a bien commencée pour les élèves mais aussi pour les chauffeurs de car scolaire. 25 000 élèves du département se sont abonnés cette année au réseau de transport, pouvant ainsi emprunter les 410 trajets proposés pour desservir les écoles primaires, collèges et lycées de la Sarthe. Pourtant il manque encore une quarantaine de chauffeurs de bus scolaire au niveau du département. C'est en tout cas ce que rapporte le réseau de transport Aléop qui tenait un point presse, ce mercredi 8 août, à Loué. Pour Béatrice Latouche , conseillère régionale déléguée à la mobilité et au transport, le métier ne séduit plus. "C'est très compliqué, car ce sont des temps partiels, c'est sur 175 jours à l'année, donc il faut trouver un complément à côté. C’est quelqu'un qui va travailler très tôt le matin et en fin de journée. Il faut aussi savoir gérer des groupes d'enfants sur des périodes assez longues, ce qui demande beaucoup de patience".

Une pression mise par les enfants sur les réseaux sociaux

Chauffeur de bus scolaire depuis 27 ans dans le secteur de Loué, Laurent Grosbois lui n'a pas perdu la passion de son métier. L'échange avec les enfants est ce qu'il apprécie particulièrement, même si il reconnaît une pression de leur part de plus en plus compliqué à gérer, notamment depuis l'apparition des réseaux sociaux. "La moindre bêtise qui peut être faite, tout de suite ça part en live sur les réseaux sociaux. Le conducteur il a grillé une priorité, il a grillé un stop, l'erreur est humaine et malheureusement souvent ça prend des proportions assez graves. L'incivisme des enfants est de plus en plus présent, et souvent les parents ne nous défendent pas. Il y en a beaucoup qui arrêtent le métier à cause de ça".

Malgré le manque de chauffeurs en Sarthe, le réseau Aléop a réussi à maintenir l'ensemble de ses trajets scolaires pour l'année 2021.