Difficultés avec les grands travaux : "encore trois années dures à passer" concède le maire de Toulouse

Pendant les vacances de Pâques, les habitants de certains quartiers ont pu goûter à ce qui sera leur quotidien pendant encore plusieurs mois. Travaux de voierie, d'eau potable mais surtout chantier de la troisième ligne de métro : de nombreuses artères sont éventrées et impraticables. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, était l'invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie ce 9 mai.

France Bleu Occitanie : Beaucoup de travaux d'un coup : auriez-vous pu étaler davantage les travaux ?

Jean-Luc Moudenc : Oui, on aurait pu étaler davantage mais les travaux auraient durer plus longtemps et on se serait plaint plus longtemps. À Toulouse, c'est une tradition, on essaie au contraire de cumuler les travaux pour diminuer la durée des chantiers et des nuisances. Mais je suis habituée à la chanson : quand il n'y a pas de travaux, on me dit que la ville s'endort et quand il y en a, les gens ne supportent pas. Je fais confiance au bon sens des Toulousains et à leur expérience. Notre rôle à nous est de minimiser la gêne et d'organiser les chantiers de la manière la plus optimale.

Pouvez-vous nous rappeler les grands chantiers du moment ?

Il y a la ligne C du métro, qui mesure autant que la A et la B cumulées. On mesure donc l'impact des chantiers qu'elle provoque. Ensuite il y a la transformation de certains espaces publics emblématiques tel que les Toulousains l'ont souhaité : plus de végétalisation, plus d'apaisement, plus de place pour les vélos et les piétons, moins pour la voiture. Je pense à la rue de Metz, la grand rue Saint-Michel, la rue de la République, etc. Nous avons aussi des travaux d'entretien permanents. Vous savez, Toulouse est une ville plus grande que Paris en superficie, il faut l'entretenir. Enfin, il y a le réseau express vélo, la création de continuités cyclables sécurisées indépendantes des trottoirs réservés aux piétons. Tout cela cumulé, ça fait beaucoup. Toulouse a 15.000 chantiers par an sur l'ensemble de la métropole, nous sommes la deuxième de ville de France derrière Paris par rapport à cela.

Pierre, un auditeur des Minimes, se plaint du manque de signalétique et de communication sur les travaux. Comment faire pour améliorer les choses ?

Je me bats tous les jours pour qu'on peaufine l'information aux riverains et qu'on améliore cette signalétique des chantiers. La collectivité peut faire des efforts, mais les entreprises de travaux publics que nous mandatons aussi. Elles doivent respecter ces règles, la majorité le fait, les autres sont parfois un peu plus laxistes. Je vais revenir vers elles pour leur mettre un peu la pression, c'est mon rôle.

Comment faire pour minimiser la gêne pour les commerçants, je pense à ceux du Faubourg-Bonnefoy ?

Le dialogue existe avec eux. Il y a des inconvénients c'est vrai avec des pertes de chiffres d'affaires. Nous avons une commission d'indemnisation, dont la compostion est décidée par le tribunal administratif. Et nous avons l'expérience des deux autres lignes de métro pour lesquelles cette commission a fonctionné.

Et pour les personnes à mobilité réduite, que faites-vous pour qu'elles puissent se déplacer malgré ces travaux ?

Nous tâchons d'organiser au mieux les chantiers, avec des circulations piétonnes. Mais si des Toulousains estiment que certaines organisations semblent insuffisantes, alors il faut nous écrire et le sujet sera suivi.

Autre chantier majeur très important : le prolongement de la ligne B vers Labège dès Ramonville et la gare de Colomiers. Cela fait deux parkings réduit ou carrément fermé. Que peuvent faire les automobilistes ?

Ils peuvent prendre le bus davantage en amont sur la RN113 à Ramonville. Tout dépend d'où l'on vient, vous pouvez vous garer dans le Sicoval le long du trajet du bus. Si le parking de Ramonville est amputé, c'est pour créer une base de vie pour ce chantier de la CLB (connexion ligne B). C'est aussi parce qu'il y a à côté le bois de Pouciquot qu'il faut protéger.

Ces deux grands chantiers de métro sont-ils dans les temps ?

Oui, pour l'instant c'est le démarrage. L'an prochain en 2024 et plus encore en 2025, les travaux de génie civil vont se déployer. Ils vont durer jusqu'en 2027. Ensuite cela va se calmer car 2028 sera une année d'essais de façon à respecter l'échéance de mise en service de la troisième ligne, fin 2028. Donc, il va y avoir trois années dures à passer : 2024, 2025 et 2026.