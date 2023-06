Difficultés sur l'autoroute A64 entre Toulouse et Saint-Gaudens, un camion a traversé la voie centrale

C'est sans doute l'autoroute la plus chargée en temps normal autour de Toulouse. Ça va être encore plus compliqué ce mardi soir de rentrer chez soi quand on habite le Muretain, le Volvestre ou encore le Comminges. Un accident impliquant un poids-lourd a eu lieu ce 6 juin vers 16h à hauteur de Muret dans le sens Tarbes-Toulouse. Le conducteur est touché, sans qu'on connaisse la gravité des blessures.

Le camion transportait de la terre. - SDIS 31

Ralentissements dans les deux sens à Muret

16 pompiers des casernes de Muret et Toulouse Carsalade interviennent sur place. Le camion, qui transportait de la terre, a traversé le terre-plein central. Le véhicule se trouve désormais sur la voie d'en face (Toulouse-Tarbes). Pour l'instant, l'A64 n'est pas coupée, mais les automobilistes sont priés d'aborder la zone avec la plus grande prudence, dans les deux sens.

Les bouchons sont observables dans le sens Toulouse-Tarbes dès le péage de Muret avec des véhicules à l'arrêt. Dans l'autre sens, en direction de Toulouse, la circulation est compliquée dès Muret-Sud, avec une déviation conseillée dès la sortie 33 (Muret-sud). Le réseau annexe est aussi très chargé, en particulier la traversée de Muret, et la RD 817.